Verstappen INSULTA a los aficionados

Max Verstappen no pudo lucir durante el Gran Premio de Hungría el domingo y ha preferido insultar a los aficionados, mostrando su frustración.

El propio holandés mandó un mensaje claro a todos los que se molestaron por sus formas ante la comunicación con el equipo.

En la carrera, vio brevemente sus posibilidades en la salida, pero tuvo que devolver su lugar a Lando Norris, algo que al campeón del mundo no le gustó. Un poco más adelante en la carrera no fue precisamente agradable en la radio del tablero.

De hecho, Verstappen pasó toda la carrera quejándose con el ingeniero Gianpiero Lambiase:

"Es bastante impresionante cómo nos dejamos atrapar con un undercut que jodió completamente mi carrera", dijo en un lenguaje claro.

Momentos después la bomba explotó y el campeón del mundo quedó completamente desinflado por la pésima táctica que le dio su equipo, luego de que Lambiase le dijera algo por la radio del tablero.

¿Que dijo Max Verstappen a su ingeniero y a los aficionados?

El comportamiento de Verstappen en la radio del tablero no se ganó el respeto de todos los fanáticos de la Fórmula 1. Incluso después de la carrera, anunció que la dirección de carrera tendría que investigar después de su accidente con Lewis Hamilton.

Después de la carrera, el campeón del mundo es confrontado por su comportamiento feroz en la radio del tablero y se le pregunta a Sky Sports si le gustaría disculparse:

"No creo que deba disculparme. Simplemente deberíamos hacerlo. mejor. Simplemente no entiendo por qué la gente piensa que no puedes expresarte en la radio. Esto es un deporte, si a algunas personas no les gusta, lárguense", fueron las claras palabras del quinto lugar el Gran Premio de Hungría.