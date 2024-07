El RIDÍCULO error de la FIA que arruinó la carrera de Alonso

Se ha dado a conocer que la FIA cometió un ridículo error con Fernando Alonso durante el fin de semana del GP de Hungría.

De acuerdo con el periodista Sergio Rodríguez y algunos reportes en redes sociales, el organismo habría confundido al corredor bicampeón del mundo con un carro de la película de Brad Pitt.

Tras la clasificación para el Gran Premio de Hungría, surgieron videos de como el corredor español estaba bastante furioso al hablar con un delegado del organismo rector del automovilismo.

Esto se debió a que durante la Q3, un choque de Yuki Tsunoda sacó una bandera roja con pocos minutos restantes de la sesión. Aunque la mayoría regresó a dar un último intento de vuelta, Fernando fue de los pocos que no lo hizo.

A pesar de que todos pensaron que fue una decisión del equipo, algunas versiones afirmaron que la FIA se habría confundido y mandó a Parc Fermé a Alonso tras haber visto uno de los autos de la producción de la película de Brad Pitt.

Here’s the full Alonso’s onboard footage:



He arrives to pit-lane (with Stroll), he gets stopped in a fake-parc ferme, behind APEX GP’s car.



His mechanics realize it was mistake and come fast to fasten his seat-belt.pic.twitter.com/zZe7Bpq3EY