FUERTE critica a Checo tras Mónaco

Según Ho-Pin Tung, el culpable de la caída en los primeros compases del Gran Premio de F1 de Mónaco es Sergio Pérez y no Kevin Magnussen.

El ex conductor explica por qué no está de acuerdo con la multitud. En la retrospectiva de Nu.nl Tung cree que Pérez, y no Magnussen, fue el culpable del chocar.

Tung explicó por qué preferiría señalar a Pérez como culpable a Magnussen. Tung cree que Red Bull debería culpar a Pérez por estar involucrado en este accidente, accidente, que podría haber sido evitado por el mexicano.

Artículo relacionado: HISTÓRICO triunfo en el GP de Mónaco

¿Por qué Tung culpa a Checo Pérez del accidente de Mónaco?

"Hubo mucho revuelo en las redes sociales sobre el papel de Kevin Magnussen en el accidente con Sergio Pérez, pero para ser honesto, estoy de acuerdo con la dirección de carrera en que se trató de un incidente de carrera. Si quieres culpar a alguien, me inclino más hacia Pérez que a Magnussen", declaró.

"Por supuesto, Magnussen actúa con optimismo, pero los comisarios también miran cuánto espacio le queda a un piloto. No es que Pérez no pudiera ir más hacia la izquierda y, por supuesto, quería permanecer en la línea ideal, pero hay todavía había mucho espacio por la izquierda", agregó.

"En las imágenes a bordo también se podía ver claramente a Pérez mirando por el retrovisor derecho. Sintió que había tenido una mala salida, mientras que Magnussen tuvo una buena carrera. Quizás Pérez no esperaba que Magnussen lo hiciera", destacó.

"Allí, pero podría haberlo hecho y tal vez deberíamos haber sabido que Magnussen estaba allí. Pérez no tenía que restringirlo así. Es molesto para los involucrados, pero en general los comisarios no miran eso", mencionó.

"En cualquier caso, desde el punto de vista de Pérez, esta caída nunca debería haber ocurrido. Comenzó con su mala clasificación. Luego estás atrás y corres el riesgo de terminar entre la multitud. Eso realmente tendrá que mejorar", finalizó.