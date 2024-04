El premio de CONSOLACIÓN de Norris en China

Lando Norris tuvo un gran domingo en Shanghai y fue elegido el Piloto del día en la carrera gracias a su segundo lugar.

El líder de McLaren logró mantener la cabeza fría durante todo el caos en China y finalmente cruzó la meta en segundo lugar, lo que le sorprendió bastante.

Norris partió desde la cuarta posición el domingo por la mañana y logró mantener la cabeza fría a pesar de todas las escaramuzas y finalmente cruzó la línea de meta en segundo lugar.

En la fase final parecía que Pérez acortaba distancias con los McLaren y eso fue poco a poco. Sin embargo, unas vueltas antes de que cayera la bandera, fue Norris quien aumentó el ritmo y la diferencia se mantuvo en unos cinco segundos.

¿Qué dijo Lando Norris después de la carrera y ser elegido el piloto del día?

Después de la carrera y delante de la cámara de Nico Rosberg, Norris explica: "La verdad es que estoy bastante sorprendido y también feliz por el equipo, pero también las paradas en boxes fueron muy bien".

"Hoy todo encajó y, para ser honesto, no sé exactamente por qué todo salió como lo hizo hoy", agregó.

Norris comenzó la carrera de velocidad desde la pole, pero no pudo convertir eso en una victoria.

"La tarea que tuve hoy fue más fácil que ayer. Pude esforzarme muy bien, porque el auto se sintió muy bien hoy, otro lugar en el podio, así que no me puedo quejar", destacó.

Sin embargo, Norris esperaba de antemano un Ferrari más fuerte, pero Red Bull y Pérez en particular no se quedaron tan atrás como él. Había pensado de antemano.

"Bueno, me sorprendieron varias cosas, la falta de velocidad en Ferrari hoy, pero también nuestra velocidad era comparable a la de Red Bull, no me lo esperaba hoy. Pensé que hoy iba a casa temprano y especialmente no subir al podio es una grata sorpresa y demuestra que el equipo está trabajando duro y ahora está dando sus frutos", mencionó.

"Aposté a que terminaría 35 segundos detrás de los Ferrari, así que me equivoqué por completo. Por suerte, me equivoqué", finalizó el británico.