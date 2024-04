Checo SALVA el día en China; Alonso, agobiado

Checo Pérez logró terminar tercero en el Gran Premio de China 2024 de la Fórmula 1 a pesar de haber tenido que remontar en varias ocasiones.

El mexicano finalizó en el último lugar del podio, por detrás de Lando Norris y Max Verstappen. El neerlandés ganó desde la punta sin ningún problema, como ha sido costumbre en la campaña.

El Top 5 fue completado por Charles Leclerc y Carlos Sainz, seguidos por George Russell. Por otro lado, Fernando Alonso tuvo un día con muchos altibajos, pero alcanzó a poner su Aston Martin en la séptima posición y llevarse la vuelta más rápida.

Los últimos puntos fueron obtenidos por Oscar Piastri, Lewis Hamilton y Nico Hulkenberg. Valtteri Bottas se retiró de la carrera por perder el motor, mientras que Tsunoda y Ricciardo tuvieron la misma mala suerte, pero provocada por incidentes con Lance Stroll y Kevin Magnussen.

El regreso de la Fórmula 1 a Shanghai nos regaló una largada en la que Fernando Alonso superó a Checo Pérez en las primeras curvas, esto perjudicó al mexicano puesto que tuvo que esperar hasta el quinto giro para recuperar el segundo lugar.

Evidentemente, el ritmo del ARM24 del bicampeón no era el mejor y fue superado por Lando Norris. Fue hasta la vuelta 10 que comenzaron las primeras paradas en boxes con Hamilton. Alonso y Russell también se detuvieron un par de vueltas después.

Los Red Bull pudieron esperar a detenerse hasta la vuelta 14, con una espectacular doble parada que, en parte, perjudicó a Checo porque el mexicano quedó entre Charles Leclerc y Lando Norris en la salida.

Mientras que Max recuperó el liderato en la vuelta 19, Checo tuvo muchos problemas para pasar a Carlos Sainz y quedó en cuarto. Mientras tanto, Valtteri Bottas abandonó la carrera tras perder su motor y provocó la salida de un Virtual Safety Car, mismo que aprovecharon Leclerc, Norris y Hamilton.

Los comisarios tuvieron problemas para retirar el auto y la FIA decidió sacar el Safety Car, esto fue nuevamente utilizado por Max y Sergio para pasar por neumáticos nuevos. El relanzamiento fue hasta la vuelta 27; sin embargo, un choque de Lance Stroll con Daniel Ricciardo provocó que la carrera volviera a tener que verse afectada.

