Alonso, INVESTIGADO por la FIA

Todo indica que la cacería de la FIA en contra de Fernando Alonso no terminó en Melbourne, ya que ahora está siendo de nuevo investigado por el organismo motor en el Gran Premio de Japón después de la clasificación en Suzuka donde consiguió el quinto lugar.

Después de que Max Verstappen consiguiera la pole position para la carrera de esta semana, la FIA ha decidió inspeccionar exhaustivamente el coche del español, del holandés y de Lewis Hamilton este sábado, tanto en cuestiones de peso como en otros aspectos técnicos.

En la clasificación, curiosamente se seleccionó de manera "aleatoria" a estos tres pilotos que venían de tener un fin de semana de carrera algo complicado en Australia y que tuvieron buenos resultados en Japón, por lo que decir que la selección de revisiones es extraña, es poco.

Verstappen ganó su tercera pole position de 2024 frente a los holandeses el sábado por la mañana al vencer por poco a Sergio Pérez. Lando Norris fue el "mejor del resto" con su P3, pero seguido de cerca por Fernando que arrancará en cuarta posición y en el caso de Hamilton saldrá séptimo, incluso por arriba de Charles Leclerc.

¿Por qué Fernando Alonso sigue entre los ojos de la FIA?

Hace unas semanas, Fernando fue suspendido con 20 segundos que le costaron dos posiciones en carrera y tres puntos de su súper licencia cuando en una maniobra que ha sido de las más polarizantes de los últimos años en la Fórmula 1, terminó causando el accidente de George Russell que quedó varado a mitad de la pista a pesar de no haber tenido contacto con el auto del español.

Después de esto, las dos semanas entre la carrera de Australia y ahora la de Japón tanto pilotos, ex pilotos y analistas se han dividido totalmente entre quienes defienden la maniobra defensiva del español y quienes no, además de que consideran de que el castigo de la FIA no fue ni claro ni acorde a lo que según ellos estaban sancionando.

Ahora, las partes inspeccionadas en el auto de Alonso, Verstappen y Hamilton fueron las siguientes: pesaje del auto, alerón delantero, alerón trasero, el piso y todas las demás partes importantes de tres autos.

Para fortuna de los tres pilotos, según el delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, todos los coches inspeccionados estaban configurados acorde a las normas.

