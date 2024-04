El VEREDICTO de Alonso con el nivel de Aston Martin

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, habló del rendimiento que tuvo su equipo en la clasificación para el Gran Premio de Japón.

El corredor asturiano habló con DAZN tras clasificarse quinto para la carrera en Suzuka: "Difícil de saber sobre las mejoras hasta que analicemos todo, creo que la mejor comparación es cuando ruedas un día con un paquete y otro día con el otro, como hice en mi caso, así que hoy por la noche analizaremos todos los datos.

"Ojalá sean positivos, la verdad es que he sentido bien el coche, hemos sido bastante competitivos en la crono y la verdad es que no me esperaba estar tan arriba, ¿no? A cuatro décimas de la pole, hace seis meses estábamos aquí en septiembre a un segundo y medio de Verstappen y ahora estamos a cuatro décimas.

"Así que muy muy contento por el paso del equipo. Y bueno, delante de los Mercedes, delante de un McLaren, ha sido una buena crono. He hecho una última vuelta en Q3 un poco por encima de las posibilidades, esta vez ha salido bien. En Melbourne, por ejemplo, perdí el coche en la curva 6 y dañé el suelo.

"Cuando estás en ese límite del bien y del mal, puedes salir cara o cruz, hoy salió cara, pero has sido emocionante", comentó.

Relacionado: El poleman para el GP de Japón es...

¿Por qué castigaron a Fernando Alonso en el GP de Australia 2024?

El dos veces campeón del mundo Fernando Alonso fue abordado por la FIA el pasado fin de semana por lo que creyeron que era una 'prueba de frenos' realizada a George Russell en la fase final del Gran Premio de Australia.

Recordemos que Russell cayó en la trampa de grava en la curva 6, chocó contra la pared y regresó a la pista con su Mercedes muy dañado, provocando que la carrera finalizara bajo banderas amarillas. El británico sospechaba que había recibido una 'prueba de freno' por parte de Alonso.

La dirección de carrera de la FIA ha llegado a la conclusión de que Alonso ha violado el artículo 33.4 del reglamento deportivo. Afirma que "un automóvil nunca debe conducirse innecesariamente lento o impredecible o de una manera que otros conductores u otras personas puedan percibir como peligrosa".

Los comisarios dejaron claro que Alonso tenía derecho a tomar la curva de forma diferente a lo normal y no era responsable del aire sucio detrás de él que provocó el choque de Russell, pero que frenar 100 metros antes de la curva se consideró "excepcional".

Alonso ha recibido una penalización de drive-through, que se ha convertido en una penalización de 20 segundos. El español cae así del sexto al octavo puesto en los resultados del Gran Premio de Australia. Lance Stroll y Yuki Tsunoda subieron un puesto.

Alonso también recibió tres puntos de penalización en su súper licencia. Cuando Lewis Hamilton lo acusó de "prueba de frenos" después del Gran Premio de Abu Dabi del año pasado, Alonso no fue castigado.