La gran DECEPCIÓN de Sainz con Ferrari

Aunque Carlos Sainz no tiene nada de qué quejarse del interés por sus servicios, tiene que admitir en conversación con Sportweek de La Gazzetta dello Sport que la salida forzosa de Ferrari es una gran decepción.

El español forma parte de la Scuderia desde 2021 como compañero de Charles Leclerc. La escudería italiana siempre ha dado un trato preferencial al moneguesco, pero es Sainz quien logró ganar con Ferrari en 2023 y 2024.

Sin embargo, tiene que dejar paso a Lewis Hamilton, que competirá con el rojo Ferrari a partir de 2025. El tres veces ganador de la carrera está especialmente decepcionado por la salida, porque Ferrari ahora está empezando a tomar medidas.

¿Qué opinó Sainz sobre su salida de Ferrar?

"Tengo sentimientos encontrados. Ahora estoy empezando a ver el crecimiento del proyecto. El coche es mejor y tengo confianza en él", declaró.

"Eso me hace feliz por este año, pero triste porque no continuaremos el viaje juntos. Pero eso No es mi decisión, pero tal vez vengan cosas mejores”, agregó.

Ahora que se sabe que Sainz tiene que buscar una nueva aventura, parece estar pilotando mejor que nunca.

"Estoy positivo en este momento desde el punto de vista deportivo, pero un poco triste porque quería quedarme en Ferrari", reconoce.

Según se informa, Mercedes está mirando a Sainz y el Dr. Helmut Marko también ha indicado que el ex junior de Red Bull está en la foto. en Red Bull Racing. Además, Audi también está aumentando la presión, porque también quieren hacerse con los servicios del español.

"Tengo que ver todas las ofertas. En mi cabeza todavía no he decidido adónde quiero ir". menciona Sainz.

"Cada temporada me siento un mejor piloto. Siempre quise tener un buen nombre para ocupar los asientos más importantes de la Fórmula 1 y, sinceramente, espero que esto continúe durante muchos años más", admite.

"Sonrío cuando pienso en el futuro. Pienso, incluso si lo que sucede no depende sólo de mí, todas las opciones están abiertas, pero lleva tiempo y de todos modos no afectará mi forma de correr", finalizó.

