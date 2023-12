Los cinco pilotos con más adelantamientos en 2023

Una de las mejores cosas para un piloto en la pista es, por supuesto, realizar un adelantamiento exitoso. Como cada temporada, hay un piloto que lo hizo más y ese título esta temporada es para Sergio Pérez y en GPFans te traemos los cinco mejores.

La temporada 2023 de Fórmula 1 no fue exactamente lo que esperaba para Checo. En el mejor auto del campo, el mexicano tuvo momentos difíciles y a menudo las cosas iban mal, principalmente en las calificaciones.

Incluso resultó en una serie de cinco fines de semana seguidos en los que Pérez no logró llegar a la Q3, lo que lo obligó a comenzar sus carreras en el mediocampo. Con el mejor coche de carreras de la parrilla, no sorprende que Sergio haya superado a la mayor cantidad de coches en 2023: 104.

Entre los cinco primeros de la temporada, Lance Stroll ocupa el segundo lugar con 58 adelantamientos.

El número tres, algo sorprendente, es Max Verstappen. El holandés consiguió nada menos que trece poles, pero también tuvo que empezar varias veces más atrás y esto resultó en el tercer lugar con 42 adelantamientos.

Luego vemos a Zhou Guanyu en cuarto lugar con 39 adelantamientos, mientras que es Logan Sargeant es quien cierra los cinco primeros con 33.

La F1 reconoció a estos cinco pilotos con un gráfico publicado en sus redes sociales:

MOST POSITIONS GAINED IN 2023 📈



Checo with the most moves 🕺#F1 pic.twitter.com/BrrXeR3EJd