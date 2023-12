Fernando Alonso señaló que la participación de Sergio Pérez en su pelea durante el Gran Premio de Brasil es un ejemplo para las futuras generaciones. Además, pidió compartir el premio de Acción del Año con el mexicano.

El piloto español fue rebasado por el mexicano en la penúltima vuelta de la carrera en Interlagos; sin embargo, el bicampeón del mundo le pudo regresar el adelantamiento unos metros después.

Fernando terminó venciendo a Checo por 0.053 segundos y nos regaló uno de los mejores momentos de los últimos años.

Pérez fue a abrazar a Fernando tras su pelea y ambos elogiaron el respeto que se tuvieron al momento de compartir pista en uno de los enfrentamientos más memorables de la temporada.

Watching on repeat 🔁



Jump onboard with Fernando for THAT incredible last lap 😮‍💨#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/0DnSIAk3at