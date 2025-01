Volgend jaar zal Madrid, en niet Barcelona, de Formule 1 verwelkomen voor de Grand Prix van Spanje. Ondanks dat de race in 2026 al plaatsvindt in de hoofdstad, is men nog niet begonnen aan de bouw van het nieuwe circuit. Burgemeester José Luis Martínez-Almeida houdt echter aan dat alles volgens plan gaat, en dat de Grand Prix een groot succes zal worden.

Sinds 1991 wordt de GP van Spanje al gehouden op het Circuit de Catalunya in Montmeló, in de buurt van Barcelona. Ondanks dat het een iconisch circuit is met veel F1-geschiedenis, waaronder de eerste zege van een achttienjarige Max Verstappen in 2016, zal Madrid het stokje overnemen als de organisator van de race. Het circuit, dat overigens nog geen naam heeft, zal aan de oostelijke kant van de stad worden gebouwd, in de buurt van het vliegveld en het complex van voetbalclub Real Madrid. Het zal niet zoals in Las Vegas een stratencircuit door de hart van de stad zijn, en een combinatie van een 'echt' circuit en een stratencircuit worden, zoals Albert Park in Melbourne.

Constructie nog niet begonnen

De voornaamste reden dat de constructie aan het nieuwe circuit, dat speciaal voor de Grand Prix zal worden aangelegd, nog niet is begonnen is omdat er drie verschillende bouwbedrijven zijn die het project tot zich willen nemen, en er nog geen beslissing is genomen door de gemeente. Ondanks dat de Grand Prix pas in september zal zijn in 2026, later in het jaar dan de race in Barcelona, moet het circuit in april al af zijn. Ondanks de deadline over veertien maanden, hield Martínez-Almeida tegenover het Spaanse Europa Press aan dat alles "volgens plan" loopt, en dat de race "door zal gaan en een succes zal zijn". De burgemeester voegde eraan toe dat de gemeente en alle betrokken partijen "hard aan het werk zijn om het [circuit] een realiteit te maken", en dat het project geen belastinggeld zal uitgeven.

