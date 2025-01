Martin Brundle is van mening dat het goed is dat de FIA de reglementen rondom wangedrag van de coureurs heeft aangescherpt, omdat de rijders in de Formule 1 een belangrijke taak hebben als rolmodel.

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft eerder deze week uit het niets de International Sporting Code geüpdatet, waarbij met name de straffen op wangedrag van de coureurs erg zijn aangescherpt. Zo leest één van de nieuwe paragrafen: "Elke vorm van wangedrag: de eerste overtreding is een boete van €40.000, de tweede overtreding is een boete van €80.000 en een voorwaardelijke schorsing van 1 maand, en de derde overtreding is een boete van €120.000, een schorsing van 1 maand en puntenaftrek in het kampioenschap."

Formule 1-coureurs als rolmodellen

Sindsdien zijn er vooral verbaasde reacties op de reglementswijzigingen gekomen, maar Martin Brundle kan zich er juist wel in vinden: "We zijn rolmodellen, de Formule 1-coureurs zijn rolmodellen", klinkt het in een vooruitblik bij Sky Sports op het aanstaande seizoen. "Je hoeft niet onnodig te schelden tijdens een persconferentie. In het heetst van de strijd in de auto, als je vol zit met adrenaline, wanhoop of blijdschap, dat is wat anders. Ik hou van rugby omdat ze daar zoveel respect voor de scheidsrechter hebben. Ik denk dat de Formule 1 hetzelfde zou moeten zijn."

Verschillende degradaties

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Je bent het rolmodel voor alle coureurs die er nog aan zitten te komen. Dus als je niet netjes rijdt of valsspeelt met de baanlimieten of wat dan ook... Of als je de stewards van de FIA "stomme idioten noemt", om maar een voorbeeld te geven...", doelt hij op een gefrustreerde opmerking van Max Verstappen over de boordradio. "Er zijn verschillende degradaties en hoe zwaar je wil dat dat aangepakt wordt, is een heel ander verhaal. Maar ik vind het niet erg dat er wat regels zijn voor Formule 1-coureurs, die rolmodellen zijn."

