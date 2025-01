Na een afwezigheid van twee volledige seizoenen zal Angela Cullen weer terug gaan keren aan de zijde van Lewis Hamilton bij het team van Ferrari. Door de jaren heen in haar vorige stint met Hamilton groeide ze uit tot een populair figuur in de paddock. Tijd om een duik te nemen in haar loopbaan.

Angela Cullen zag op 5 augustus 1974 het levenslicht in Devonport, een klein voorplaatsje van de Nieuw-Zeelandse metropool Auckland. Al op vroege leeftijd had Cullen een grote passie voor sport. De Nieuw-Zeelandse beoefende verschillende sporten in haar jonge jaren. Voetbal, cricket, volleybal, basketbal en zwemmen zijn een aantal van de grote lijst aan sporten die de blondine beoefende. Uiteindelijk was het hockey dat haar het meeste trok. Tussen haar vijftiende en 21e kwam ze uit voor het nationale team van Nieuw-Zeeland.

Nieuw leven

Uiteindelijk besloot ze zich op haar maatschappelijke carrière te richten. Gewapend met haar papieren in de gezondheidswetenschap en fysiotherapie is zij uiteindelijk in 2015 bij Hintsa Performance terechtgekomen. Door de dood van Aki Hintsa, een belangrijke mentor voor Hamilton, werd zij uiteindelijk de fysiotherapeute en assistent voor de zevenvoudig wereldkampioen. Vervolgende groeide Cullen, die overigens zelf getrouwd is en twee kinderen heeft, uit tot één van de belangrijkste vertrouwenspersonen in Hamilton zijn leven. Inmiddels woont zij in de Alpen in Frankrijk. Geen gekke plek, want de blondine is dol op skiën en we zien haar dan ook regelmatig op de latten verschijnen.

Cullen leek vervolgens niet meer weg te denken aan de zijde van Hamilton. Haar hoofdtaak was in principe het verlenen van fysiotherapie, maar ook op mentaal vlak bood zij belangrijke ondersteuning aan de man uit Stevenage. Hamilton zei daarover enkele jaren geleden het volgende: "Angela en ik zijn natuurlijk ongelofelijk close. We leven min of meer samen. Mensen zullen het niet begrijpen. Ze zien het alleen van een afstandje, maar zij is één van de beste dingen die mij is overkomen in mijn leven. Ik heb het geluk gehad om met veel mensen te mogen werken en zij is simpelweg de hardste werker die ik ken."

Hamilton lyrisch over Cullen

Met name de manier waarop Cullen in het leven staat, maakte veel indruk op de Britse coureur. "Ze is gefocust, gehecht en maakt mijn weekenden vredig. Op elk moment van de dag als ik wakker word, hoe laat het ook is, is zij gewoon positief. Ik weet geen enkele dag wanneer zij negatief was. Dat is heel, heel belangrijk." De zevenvoudig wereldkampioen maakte doorgaans altijd gebruik van trainers, die in principe geen fysiotherapeut waren en overwegend mannen. Voor Hamilton werkte dat niet en de Brit had dan tijdens de weekenden ook nog vaak last van verschillende problemen, zo zei hij zelf. Vanuit die informatie ging hij op zoek naar een fysiotherapeut en kwam hij uit bij Cullen.

"Angela deed toen wat werk bij mij thuis en toen vroeg ik aan haar of ze mee met mij op pad wilde over de wereld heen. Toen kon ik niet bedenken dat we uiteindelijk de meest geweldige samenwerking zouden hebben. Vervolgens was het zo dat het tweetal ook naast het circuit een enorm hechte band opbouwde. Ook buiten de baan deden de twee in hun vrije tijd de nodige dingen samen. Zo gingen Hamilton en Cullen in 2020 na het plotseling annuleren van de Grand Prix van Australië (wegens de uitgebroken coronapandemie) samen op pad om te klimmen. Ook werden ze met onder meer Toto Wolff gezien toen ze na de Grand Prix van Monaco samen op een jacht vertoefden.

Tattoo

De goede relatie samen zorgde ervoor dat het tweetal zelfs matchende tattoos hebben nam. Naar het schijnt hebben Hamilton en Cullen allebei de term 'Loyalty' op de binnenkant van hun pols hebben getatoeëerd. Het zou de ultieme bekroning zijn van de hechte band die de twee hebben opgebouwd, daar Cullen elke weekend minuut in, minuut uit aan de zijde van de Mercedes-coureur te vinden was. Toch kwam daar aan het begin van 2023 plotseling een flinke klap in, toen Cullen na slechts één race van het nieuwe seizoen plotseling besloot om de samenwerking met Hamilton stop te zetten.

Einde samenwerking

In maart 2023 kwam er - zoals hierboven gezegd - dus plotseling een einde aan de zevenjarige samenwerking tussen Hamilton en Cullen. Het nieuws van hun scheiding werd op 17 maart 2023 bekendgemaakt via sociale media. Hamilton deelde op Instagram: "Voor de afgelopen zeven jaar is Angela aan mijn zijde geweest en heeft ze me aangespoord om de beste versie van mezelf te zijn. Ik ben een sterkere atleet en een beter persoon dankzij haar." Cullen reageerde eveneens op Instagram: "Ik ben zo dankbaar en gezegend dat ik deze ongelooflijke reis in de F1 heb mogen meemaken en ik weet dat mijn verhaal zal doorgaan." Het plotselinge nieuws zorgde onder de Hamilton-fanbase voor een daverende shock, terwijl ook Cullen-fans niet begrepen wat er gebeurd was.

Van vervelende gevoelens bleken er bij Hamilton in ieder geval geen sprake te zijn. Vlak na de scheiding vertelde hij: "Angela leeft nu haar leven. Ze heeft zoveel ideeën over dingen die ze wil doen. We spreken elkaar vrijwel elke dag. We gaan nog steeds samen parachutespringen. We zullen altijd in elkaars leven blijven. We zitten aan elkaar vast, of we het nu willen of niet. We heb alles meegemaakt. Ik ben dankbaar dat onze relatie zo goed is als ze is. We hebben waarschijnlijk één van de langste relaties in de sport gehad, zou ik zeggen. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor haar. Ik hou zielsveel van haar", liet de zevenvoudig wereldkampioen enkele weken na het vertrek van Cullen weten.

Jaar niks en IndyCar

Vanuit Cullen heerste er na haar vertrek in 2023 over het algemeen radiostilte. De blondine ging genieten van haar eigen leven en hobby's en werd niet meer gesignaleerd in de buurt van een racecircuit. Tot het begin van 2024, toen de Kiwi plotsklaps ineens tijdens een IndyCar-test aan de zijde van landgenoot Marcus Armstrong verscheen. Even later liet ze inderdaad van zich horen en bleek het zo te zijn dat ze een nieuwe samenwerking met een coureur aangegaan was.

Tijdens het eerste seizoen in 2024 werd Cullen op slag verliefd op de IndyCar: "Toen ik afscheid nam van de Formule 1, dacht ik dat ik de autosport in zijn geheel zou verlaten. Ik was eigenlijk gewoon met pensioen gegaan. Ik heb vorig jaar een jaar pauze genomen, maar toen kwam ik in contact met Marcus Armstrong. Ik begon met hem te werken aan zijn mentale vaardigheden en andere dingen op de achtergrond. Hij zei: 'Wil je een keer naar een race toe?' en ik antwoordde: 'Ja, natuurlijk!'. En IndyCar kwam toen plots tot me, het is zo leuk", zo liet Cullen in augustus van het vorige jaar weten. Daarmee leek het dus lot van Cullen dus bezegeld, zeker toen in september het nieuws volgde dat Cullen samen met Armstrong mee zou verhuizen naar zijn nieuwe team.

Hereniging met Hamilton

Tóch veranderde er deze maand ineens het één en ander. De afgelopen weken begonnen er ineens weer dingen te spelen wat betreft een mogelijke terugkeer in de Formule 1. De blondine voedde de geruchten met een cryptische post op Instagram en even later gooide ze haar kanaal zelfs op zwart, waardoor de geruchtenmolen nog verder begon te draaien. Die geruchten zijn inmiddels nu min of meer bevestigd: Verschillende gerenommeerde mediakanalen pakten op dinsdag namelijk uit met het nieuws dat Hamilton en Cullen weer met elkaar gaan werken. Bovendien zijn er meer details bekend: Cullen gaat namelijk in dienst treden bij het Project 44-bedrijf van Hamilton zelf. Dat gaat in de rol als teamfysio ondersteuning bieden aan Hamilton bij zijn tijd bij Ferrari en tijdens andere projecten. De populaire blondine is dus vanaf dit seizoen weer te bewonderen in de Formule 1.

