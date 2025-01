FIA-steward Vitantonio Liuzzi is onder de indruk van hoe goed Max Verstappen op de hoogte is van de reglementen binnen de Formule 1, en hoe hij altijd de grenzen van die reglementen probeert op te zoeken.

Max Verstappen kroonde zich afgelopen seizoen voor de vierde keer op rij tot wereldkampioen Formule 1, maar de Nederlander moest er dit keer alle zijlen voor bij zetten. Door de matige performance van Red Bull Racing moest Verstappen keer op keer zien te maximaliseren, en daarbij zocht hij meer dan eens de grens op. Zo raakte hij betrokken bij een aantal veelbesproken incidenten met Lando Norris in de Verenigde Staten en Mexico, en sprak hij zich fel uit over de straffen die hij opgelegd kreeg.

Werkwijze Verstappen

FIA-steward Vitantonio Liuzzi heeft bewondering voor de manier waarop Verstappen opereert: "Sommige coureurs, Max bijvoorbeeld, zijn altijd op zoek naar de grenzen binnen de regels", klinkt het bij Inside Line Podcast. "Het is erg slim dat hij dat probeert, want Max kent de regels goed. De coureurs moeten zich echter natuurlijk wel gedragen, dus analyseren we altijd alles. Met de telemetrie, de radio en de vele camera's kunnen we voorvallen analyseren. Het is soms moeilijk om in te schatten of een coureur iets bewust doet, of dat hij de situatie volledig onder controle heeft."

Inconsistentie

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "We kunnen echt wel zien of een coureur slim is, of doet alsof hij slim is. Daarom ben ik vrij zeker van de beslissingen die ik neem, maar je kunt met je besluiten nooit iedereen tevreden houden. Coureurs gaan fel het gevecht met elkaar aan, en dan worden er soms fouten gemaakt. Maar uiteindelijk klagen ze over inconsistentie over dingen van tien jaar geleden."

