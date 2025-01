Heb je nog wat spaargeld over? De legendarische Mercedes W196, gereden door zowel Juan Manuel Fangio als Sir Stirling Moss in 1954 en 1955, zal in mei worden geveild. Het exemplaar is de Stromlinienwagen, een speciale configuratie van de W196 die alleen op snellere circuits werd ingezet. De verwachting is dat de auto maar liefst 50 miljoen euro zal opleveren.

Mercedes trad in 1954 toe tot de Formule 1 met de W196, en Fangio maakte het seizoen, die hij bij Maserati begon, af bij het Duitse team. In 1955 werd Fangio door Moss vergezeld als teamgenoot, en het duo verpulverde de competitie gedurende dat jaar, en eindigden dan ook eerste en tweede in het klassement. Drie van de negen zeges in 1955 werden behaald met de Stromlinienwagen, een speciaal ontworpen carrosserie van de W196 om hogere snelheden te behalen op circuits met langere rechte stukken. Het is de enige F1-auto met 'gesloten wielen' die ooit een Grand Prix won. Aan het einde van 1955 trok Mercedes zich echter terug uit alle motorsport na de ramp tijdens de 24 Uur van Le Mans in juni, waar een Mercedes 300 SLR het publiek in werd gelanceerd en explodeerde, met als gevolg dat maar liefst 84 mensen omkwamen - de grootste ramp in de geschiedenis van alle motorsport.

Michael Schumacher en Nico Rosberg met beide configuraties van de W196 op de Nürburgring in 2011.

Duurste Formule 1-auto aller tijden?

Het exacte chassis dat zal worden geveild, chassis nummer 00009/54, werd door zowel Fangio als Moss gebruikt. Fangio won ook de - niet officiële - Buenos Aires Grand Prix in dit chassis in 1954. Het is de tweede keer ooit dat een W196 wordt geveild, en de eerste Stromlinienwagen. Er waren destijds in totaal veertien W196's gemaakt, waarvan vier in de speciale uitvoering met gesloten wielen. De auto is nog helemaal origineel, met het correct startnummer, en zal door Bonham worden geveild. De verwachting is dat de legendarische auto meer dan 50 miljoen euro zal opleveren, wat het de derde duurste auto ooit geveild zou maken, en de duurste F1-auto ooit. Het huidige record voor F1-bolides staat op naam van een andere Mercedes W196 van Fangio, die in 2013 voor bijna dertig miljoen dollar werd geveild. In mei zullen we er achter komen wat de auto daadwerkelijk zal opleveren!

