General Motors en TWG Motorsport zullen samen optrekken om een Formule 1-power unit voor het team van Cadillac te produceren. De twee partijen hebben een nieuw bedrijf opgericht, GM Performance Power Units LLC, en die zal de krachtbronnen aan het Amerikaanse team leveren, nadat de deal met Ferrari is verlopen.

Aankomend jaar staan er een heleboel veranderingen binnen de Formule 1 op de planning. Zo start vanaf 2026 het nieuwe reglement, waardoor er ook nieuwe Formule 1-wagens te zien zullen zijn. Deze worden vervolgens aangedreven door power units waarvan de helft van het vermogen uit de elektrische componenten zal komen, de andere helft wordt door de verbrandingsmotor opwerkt. Cadillac zal vanaf 2026 als elfde team op de startgrid staan en zal vanaf die tijd eerst met de power units van Ferrari gaan racen.

Zwaargewicht Russ O'Blenes gaat het nieuwe bedrijf leiden

Het is de bedoeling dat GM en TWG Motorsport vanaf 2028 de power units voor het team van Cadillac zullen gaan verzorgen. Daarvoor is Russ O'Blenes als CEO van GM Performance Power Units LLC aangesteld. "Russ brengt veel ervaring mee uit vele raceseries en heeft uitstekende technische expertise, waaronder het leiden van onze hybride IMSA Cadillac en Corvette C8.R-motoren die bewezen winnaars zijn. In F1 gaan we de technische en technologische mogelijkheden van GM op een wereldwijd podium demonstreren en Russ is de juiste keuze om het power unit-team te leiden dat dit gaat realiseren", zo vertelt GM President Mark Reuss in het persbericht.

Power unit zal in volledig in de VS worden gebouwd

Daarnaast onthult GM dat de power unit in zijn geheel in de Verenigde Staten zal worden gebouwd, want het merk is van plan om de motorafdeling in de buurt van het GM Charlotte Technical Center, te installeren, in North Carolina. "Ik ben echt enthousiast om de kans te krijgen om het team te bouwen en te leiden dat een in Amerika gebouwde F1-krachtbron naar de grid brengt", aldus O'Blenes.

