Het nieuwe jaar is begonnen en 2025 is een feit. Dit seizoen zal opnieuw een groot aantal coureurs dromen van één ding: het pakken van de felbegeerde wereldtitel. Toch hebben een aantal heren opmerkelijke andere voornemens voor het gloednieuwe jaar.

Het begin van een nieuw jaar brengt vaak een gevoel van frisse kansen en hernieuwde motivatie met zich mee. Het is een moment waarop velen stilstaan bij het afgelopen jaar en vooruitblikken op wat komen gaat. Goede voornemens worden gemaakt om persoonlijke groei te bevorderen, oude gewoonten los te laten en nieuwe doelen te omarmen. Of het nu gaat om gezonder leven, meer tijd doorbrengen met geliefden of nieuwe vaardigheden leren, goede voornemens symboliseren de hoop op een beter en betekenisvoller jaar.

Goede voornemens

Vanzelfsprekend hebben ook Formule 1-coureurs mooie voornemens klaarstaan voor het gloednieuwe jaar. Het Instagram-account van de koningsklasse deed een berichtje naar de rijders om te vragen wat de goede voornemens voor hen zijn voor dit nieuwe jaar. "Iets anders koken dan pannenkoeken", laat Carlos Sainz weten. Ook Oliver Bearman heeft een keuken-gerelateerd voornemen: "Meer koken!" Rookie Andrea Kimi Antonelli heeft een aantal voornemens: "Mezelf verbeteren, als coureur en persoon groeien. Altijd vastberaden zijn tijdens alle uitdagingen. Bovendien genieten van elk moment en een heel goed seizoen hebben", zo reageert de Mercedes-coureur. Oscar Piastri weigert ten slotte mee te werken door zijn goede voornemen te geven en speelt een 'reverse uno-kaart', waarmee hij de vraag terugstelt aan de beheerder van het Formule 1-account. Slimme zet.

