F1TV-analist Jolyon Palmer kan er niet omheen en wijst Max Verstappen als beste coureur uit 2024 aan. De Brit wordt daarnaast gevraagd welk team hij het beste vindt, maar dat is in zijn ogen niet McLaren.

Daar waar Verstappen de titel bij de rijders wist te pakken, deed McLaren dat in het constructeurskampioenschap. Toch heeft het papaja-oranje punten laten liggen in 2024 of dit nu aan eigen keuzes lag of wat pech op de baan. Desalniettemin had McLaren de wagen om meer zeges te pakken, dan het daadwerkelijk heeft binnengesleept.

Verstappen excelleerde

Palmer vindt op Formula1.com Verstappen met kop en schouders boven de rest uitsteken. "Dit jaar hebben we veel verschillende kwaliteiten van Max gezien; of het nu ging om onberispelijke kwalificatieritten, agressieve verdedigende acties, of het maken van de juiste beslissingen vanuit de cockpit om een complexe race perfect uit te voeren, hij stak met kop en schouders boven de rest uit. Daarom was zijn kampioenschap geen moeizame finish, maar een feest dat al een paar raceweekenden voor het einde werd gevierd. Hij presteerde ver boven het niveau van zijn Red Bull-auto dit jaar, zoals benadrukt werd door de worstelingen van zijn teamgenoot", vertelt Palmer.

McLaren had beste auto, maar was niet het beste team

Niet McLaren, maar Ferrari is volgens Palmer het beste team in 2024 geweest. "McLaren verdient absoluut lof voor het ontwerpen en upgraden van de gemiddeld snelste auto, maar ik kan niet anders dan denken dat als Ferrari de pure snelheid van McLaren had gehad, ze het kampioenschap eerder zouden hebben binnengehaald. red Vasseur heeft het team naar een nieuw niveau gebracht, waar ze geen grote fouten meer maken. Ze hebben nu over het algemeen sterke strategieën, kunnen meestal goed voor hun banden zorgen en verprutsen geen pitstops meer. De coureurs hebben ook geweldig werk geleverd. Monza symboliseerde het verschil tussen de teams dit jaar: Ferrari won een race die ze eigenlijk niet hadden moeten winnen, dankzij perfecte race-uitvoering en een paar misstappen van McLaren. Ik ben er zeker van dat McLaren volgend jaar meer vertrouwen zal hebben om aan de top mee te doen, maar voor mij was de beste auto van 2024 de McLaren, terwijl het beste team Ferrari was", aldus de voormalig Renault-coureur.

