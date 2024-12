Martin Brundle is van mening dat Max Verstappen een onnodig risico nam bij de start van de Grand Prix van Abu Dhabi, en dat het "niet eerlijk én niet slim" was, dat hij de stewards vervolgens "stomme idioten" noemde.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Abu Dhabi afgelopen zondag aan vanaf de vierde plaats. De Red Bull Racing-coureur kwam goed van zijn plek en opende in de eerste bocht de aanval op Oscar Piastri voor P2. Verstappen dook aan de binnenkant, maar zag het gat vervolgens snel kleiner worden. De twee maakten contact en raakten allebei in een spin. De Limburger viel terug naar P11, terwijl Piastri helemaal achteraan aan moest sluiten.

Brundle analyseert Verstappen/Piastri-incident

"McLaren had al hun ervaring en kalmte nodig toen Max Verstappen in de eerste bocht van de race zijn Red Bull aan de binnenkant van Oscar Piastri op de tweede plaats plaatste, en ze contact maakten", schrijft Martin Brundle in zijn analyse voor Sky Sports. "Beiden verloren ze veel, Piastri viel helemaal terug. Verstappen beweerde dat hij er volledig naast reed, maar dat was niet zo. Misschien had Piastri iets meer ruimte kunnen laten, maar ik vraag me af of hij de late aanval heeft gezien."

'Absoluut niet eerlijk of slim'

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Ayrton Senna zei ooit dat als je niet langer voor een gaatje gaat, je geen coureur meer bent, maar Max had dit 50/50-risico echt niet te hoeven nemen. Nadat Max een tijdstraf van tien seconde kreeg, noemde hij de stewards "stomme idioten." Dat was absoluut niet eerlijk of slim van hem, maar na de race bood een kalmere Max zijn excuses aan bij Piastri en McLaren."

