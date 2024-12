Max Verstappen werd in Abu Dhabi aangemoedigd door zowel partner Kelly Piquet als bonusdochter Penelope. Het Braziliaanse model deelt op Instagram een aantal aandoenlijke kiekjes van het raceweekend.

Het Formule 1-seizoen van 2024 is afgelopen zondag afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi. Zoals vrijwel ieder jaar, had een groot deel van de rijders hun familie, partners of kinderen bij zich, om het inluiden van de winterstop te vieren. Zo werd Max Verstappen aangemoedigd door zowel partner en moeder van zijn aanstaande eerste kindje Kelly Piquet, en dochter Penelope. De twee zijn vaker in de paddock te zien om de man des huizes aan te moedigen, en ook dit keer levert dat weer een aantal mooie kiekjes op.

