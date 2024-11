Victoria Verstappen deelt hilarische video van crash met Max: "Oeps"

Max Verstappen moet aankomend weekend weer ten tonele verschijnen in Qatar, maar de Nederlander heeft na het binnenhalen van zijn vierder wereldkampioenschap wat tijd gevonden om met zijn familie door te brengen. Maar dat gaat niet helemaal goed...

Het is een publiek geheim dat de grote keerzijde van de Formule 1 voor Max Verstappen, is dat hij een groot deel van het jaar van circuit naar circuit moet reizen en daardoor niet altijd veel tijd met zijn familie door kan brengen. Zo werd hij afgelopen zondag wereldkampioen in Las Vegas, moet hij donderdag weer paraat staat in Qatar voor de media-dag, om vervolgens direct door te reizen naar Abu Dhabi. Toch heeft Verstappen wat tijd gevonden om met zijn familie door te brengen, maar dat gaat niet helemaal goed. Victoria Verstappen, de zus van de Red Bull Racing-coureur, deelt een hilarisch filmpje op haar Instagram.

victoria annihilated max OMFG 😭pic.twitter.com/75w6a9FnGY — nini (@SCUDERIAFEMBOY) November 27, 2024

