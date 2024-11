Het is een feit: Max Verstappen is wereldkampioen 2024. Na een lastig jaar met de nodige ups en downs bezegelde de Limburger op zondag met zijn vierde titel op rij. Eén van de belangrijkste pionnen in het succes van Verstappen is Gianpiero Lambiase en hij reageert op de prachtige prestatie.

Na een seizoen met zowel een hoop mooie momenten als ook een hoop minder mooie momenten is het Verstappen tóch gelukt: de 27-jarige coureur gaat als viervoudig wereldkampioen Formule 1 door het leven. Na de laatste zinderende race in Brazilië wist Verstappen dat hij natuurlijk de genadeslag in het wereldkampioenschap had uitgedeeld, waardoor het niet de vraag was óf, maar wanneer hij wereldkampioen zou gaan worden. De eerste kans was in Las Vegas, waar hij simpelweg Lando Norris achter zich moest houden om de titel te pakken. Dat lukte, waardoor het feest kon beginnen.

Achtbaan

Eén van de belangrijke pionnen aan de zijde van Verstappen is natuurlijk Lambiase en hij laat bij Viaplay ook van zich horen: "Het gevecht was niet zo zwaar als in 2021. Dat was een ongelofelijk intens jaar, maar het scheelde niet veel. Er was veel inzet van het hele team en van Max voor nodig. We begonnen heel goed en gingen door met waar we in 2023 gebleven waren. Halverwege kwamen er echter wat problemen, maar het team bleef verenigd. We hebben er alles aan gedaan om te begrijpen wat er mis ging. Max is terug en we zijn blij dat we het wereldkampioenschap hier beslist hebben."

Max is een beest

Volgens Lambiase is het nu wel alle hens aan dek voor de rest van de coureurs: "Ik denk dat dit ook een probleem is dat de andere coureurs ervaren. Max is een beest dat elk jaar sterker wordt. Wanneer je denkt dat hij op zijn top zit, vindt hij weer een nieuw niveau. Dat jaagt andere coureurs vast schrik aan." Tijd om achterover te leunen is er echter niet: "Ontspannen zit er niet in. De race vandaag was niet perfect. We hebben gedaan wat we moesten doen, dus dat is goed. Maar qua snelheid was het geen goede race. We moeten eerst achterhalen wat er misging en ervan leren. We willen ook sterk eindigen om de moraal hoog te houden richting de winter. Daarna richten we ons op titel nummer vijf. "

