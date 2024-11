Jos Verstappen, Antonio Pérez en meer: vijf vaders die zich flink lieten gelden in F1

Het is vaak voorgekomen dat coureurs een stoeltje kregen in F1 en vervolgens hun vader een grote rol van betekenis ging spelen bij teams of in de media. Vijf vaders van F1-coureurs die zo'n rol speelden en zelfs een stukje verder gingen.

Zeker niet alle vaders kiezen een rol op de voorgrond. Zo is van veel coureurs voor de buitenwereld niet eens of amper bekend wie hun vader is, terwijl sommige vaders amper in de paddock te vinden zijn. Bij andere coureurs, zoals bij Carlos Sainz, is de vader natuurlijk wel bekend. Hij laat zich echter amper gelden in F1 en is daarnaast ook nog bezig met zijn eigen carrière. In het recente verleden zijn er echter vijf vaders geweest die zich, op verschillende manieren, op de voorgrond zouden nestelen.

Artikel gaat verder onder video

Jos Verstappen

Waar kunnen we anders beginnen dan bij Jos Verstappen. Jos reed zelf ook in F1 van 1994 tot 2003, zonder al te veel succes. Daarna was hij er vooral voor zijn zoon, Max Verstappen. De inmiddels drievoudig wereldkampioen werd op een stevige manier opgevoed door zijn vader, die vervolgens ook toekeek hoe zijn zoon al snel bij Red Bull terecht zou komen. Gedurende de carrière van Max Verstappen heeft vader Jos vaak van zich laten horen. Jos is nooit bang geweest om zich in de media uit te spreken over wat dan ook.

In 2024 was, en is, hij echter onderdeel van een volgens de geruchten intern gevecht binnen Red Bull, waarbij Jos meer de kant van adviseur Helmut Marko heeft gekozen en regelmatig naar teambaas Christian Horner en Red bull uithaalt wegens de auto en het onderzoek eerder dit jaar naar grensoverschrijdend gedrag van de Brit. Jos Verstappen is en blijft iemand die, ondanks dat hij zelf niet meer actief is in F1, nog regelmatig onderwerp van gesprek is in de paddock.

Antonio Pérez Garibay

Bij Red Bull hebben ze sowieso wel ervaring met vaders die zich flink laten gelden. Dit geldt namelijk ook voor de vader van Sergio Pérez: Antonio Pérez Garibay. De Mexicaan was voor zijn tijd bij Red Bull wel af en toe te vinden in de paddock van Force India, het team waar Sergio Pérez eerst voor reed. De Mexicaan baart regelmatig opzien door, vooral in de Mexicaanse media, bijzondere uitspraken te doen over zijn eigen zoon of andere coureurs.

Zo stelde de Mexicaan al dat zijn zoon nog eens wereldkampioen zou gaan worden, de beroemdste F1p-coureur is, verdedigde hij al vaak de prestaties van zijn zoon en had hij ook vaak de pijlen gericht op Verstappen en de FIA. Zeker de afgelopen tijd is de vader steeds vaker in de media te vinden en kent eigenlijk iedereen inmiddels wel de vader van de Red Bull-coureur.

Anthony Hamilton

Iemand die minder vaak van zich laat horen, maar wel vaak aanwezig is, is de vader van Lewis Hamilton: Anthony Hamilton zijn meest bekende moment in F1 was waarschijnlijk na de F1 Grand Prix van Abu Dhabi in 2021, toen hij zijn zoon troostte en tevens Max Verstappen en zijn vader feliciteerde. Verder zit er ook nog vanuit Lewis Hamilton zelf een verhaal achter.

Anthony Hamilton was namelijk een tijdje de manager van Lewis Hamilton, maar hier maakte Lewis zelf een einde aan door hem aan de kant te schuiven. Volgens Hamilton begon hij, toen hij eenmaal in F1 reed, te merken dat hij zijn vader niet meer als een vader maar als zijn manager begon te zien. Er was zelfs een moment dat ze 'met de hoofden tegen elkaar' stonden. Dit was het moment waarop Lewis Hamilton besloot een andere manager aan te nemen. Sindsdien volgt de vader van Hamilton hem vooral als vader.

Lawrence Stroll

Dan door naar Lawrence Stroll, die zichzelf ook wel behoorlijk heeft lopen mengen in de wereld van F1. Sinds Lance Stroll in F1 actief is als coureur, zien we ook Lawrence Stroll steeds vaker in beeld. Bij Racing Point en Aston Martin besloot hij vervolgens maar zelf het heft in handen te nemen door aandelen te kopen en grootaandeelhouder te worden.

Sindsdien is Aston Martin op en buiten de baan bezig met een metamorfose. Een metamorfose die onder meer de komst van Adrian Newey en een compleet nieuwe fabriek mogelijk heeft gemaakt. Vaak wordt gezegd dat Lance Stroll nu nooit meer in F1 zou rijden als zijn vader niet zoveel geld en invloed had in het team waar zijn zoon voor rijdt. Als de naam Lance Stroll valt, zullen veel mensen dan ook als eerste denken aan zijn vader en niet aan de coureur.

Dmitry Mazepin

Tot slot iemand die zeker niet mag ontbreken: Dmitry Mazepin. Van alle vaders in dit artikel heeft zijn zoon veruit het korst in F1 gereden: alleen in 2021. Voordat het seizoen 2022 begonnen was, besloot Haas afscheid te nemen van de Rus. De reden was de banden met Vladimir Poetin, die begin dat jaar een oorlog was begonnen in Oekraïne.

Vooral de relatie van Dmitry Mazepin met Poetin zorgde ervoor dat Haas niet alleen afscheid nam van zoon Nikita Mazepin, maar ook van Uralkali. Zelfs dit jaar voert de vader van Nikita Mazepin nog een gevecht uit in de rechtbank met Haas, omdat de Rus van mening is dat hij nog geld zou moeten krijgen. Verder kreeg de vader van Mazepin zelfs sancties opgelegd door de Europese Unie vanwege zijn relatie met Poetin. Wat niet hielp in deze hele situatie, is dat Haas ook nog eens een Amerikaans team is.

Gerelateerd