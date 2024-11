Max Verstappen en Red Bull Racing reizen komend weekend af richting Las Vegas in de wetenschap dat daar de wereldtitels bij de constructeurs opgehaald kan worden. De drievoudig wereldkampioen blikt vooruit op het weekend waarin het kan gaan gebeuren in Nevada.

Tijdens één van de meest sensationele weekenden van het seizoen reed Verstappen in Brazilië één van de meest sensationele races uit zijn loopbaan. Na veel pech en een late rode vlag in de kwalificatie én een gridstraf wegens een wissel van zijn ICE, moest de drievoudig wereldkampioen vanaf P17 beginnen aan zijn zware klus. Al vrij snel lag de Nederlander echter in de punten na een magistrale start en vanaf daar werd het alleen maar beter. Verstappen, getergd door de gebeurtenissen van eerder op de zondag, reed in een eigen league en liet werkelijk niets heel van de rest van het veld. Het bezorgde hem zijn eerste overwinning sinds Spanje 2024 én anderhalve hand op de wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

Brazilië ongelofelijk

Het komende weekend kan hij die fenomenale prestatie gaan bekronen door het officieel verzilveren van zijn vierde titel op een rij. Daarvoor moet de Red Bull-rijder drie punten meer weten te scoren dan Lando Norris, geen onrealistisch scenario. Hij blikt vooruit op het weekend waar het kan gaan gebeuren: "Brazilië was voor ons een ongelofelijke race en een heel speciaal moment voor mij en het team. Het was geweldig om ons terug in de vorm die we daarvoor hadden zien te keren. Het team heeft het geweldig gedaan en we hopen hiermee door te kunnen gaan", zo klinkt het vanuit de Nederlander.

Laatste triple-header

De Red Bull-rijder vervolgt: "We gaan richting de volgende races. Vegas is de start van de laatste triple-header van dit jaar. We beginnen aan de laatste push van dit jaar. Vorig jaar hebben we het hier goed gedaan. Het is ontzettend snel circuit met lange rechte stukken en een hoop plekken om in te halen en te racen. De temperaturen zien er opnieuw vrij laag uit, dus het zal vel gaan om het managen van de banden. We benaderen elke race apart en kijken uit naar het laatste deel van het seizoen."

Gerelateerd