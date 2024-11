Max Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van São Paulo natuurlijk grote indruk weten te wekken en met name de manier waarop hij in de regen reed, zorgde voor een hoop verbaasde gezichten. Tim Coronel weet wel waar de regenskills van Verstappen vandaan komen en legt het uit.

De Grand Prix van São Paulo op het roemruchte circuit van Interlagos is zondag na een rit van ruim meer dan twee uur een prooi geworden voor de magistrale Verstappen. De wereldkampioen liep aan het begin van de dag nog een zeperd van jewelste op in de kwalificatie en moest zodoende zijn rit aanvangen vanaf P17. Mede door alle kritieken en straffen van de afgelopen weken leek Verstappen meer getergd dan ooit. Op het kletsnatte circuit en onder de zeer verraderlijke omstandigheden liet de Limburger zien dat hij tot één van de beste rijders aller tijden behoort, zeker in deze moeilijke situaties. Uiteindelijk declasseerde hij de rest van het veld en kwam hij met een voorsprong van bijna twintig seconden op Esteban Ocon over de streep.

Jos de sleutel tot succes

Coronel probeert in gesprek met GPFans uit te leggen hoe het komt dat Verstappen zóveel beter is ten opzichte van de rest van het veld als het gaat om het rijden in de regen. "Jos en Max hebben in extremen op dit soort situaties getest en geregend. Als iedereen naar binnen ging als men niet in de kou en regen wilde staan, waren ze juist buiten bezig met het testen en rijden en onderzoeken. Dat maakt Max zo exceptioneel. Het is heel simpel waarom Max daar zoveel beter was dan de rest, dat is door Jos. In deze situatie heeft Max meer rondjes gereden dan menig coureur op heel deze aardbol. Als je het hele veld alle rondjes bij elkaar optelt, heeft Max nog steeds het viervoudige in deze situaties. Dat maakt het verschil in deze situatie. Maar dit, weet ik veel. Het lijkt soms wel alsof het van een andere wereld is. Zó extreem buitenaards."

