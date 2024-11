Johnny Herbert is de afgelopen weken één van de meest besproken personen in de wereld van de Formule 1 en de voormalig coureur heeft ook regelmatig wat te zeggen over Max en Jos Verstappen. Hij laat nu opnieuw van zich horen, maar is dit keer louter positief over de drievoudig wereldkampioen.

De afgelopen weken is er natuurlijk veel te doen geweest rondom Verstappen en ook om de wedstrijdleiding die de Red Bull-coureur een paar veelbesproken straffen gaf. Eén van de mannen die daarbij vaak naar voren kwam, was Herbert. De Britse voormalig coureur, die ook zo nu en dan bij de FIA als steward aan het werk is tijdens Formule 1-races, werd onder meer door Jos Verstappen - zo leek het - op de hak genomen: De FIA moet eens goed kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling. Van oud-coureurs bijvoorbeeld die meer sympathie hebben voor bepaalde coureurs of rijders", zei Jos, die daarmee onder meer op Herbert leek te doelen.

Gevoel voor humor

De steward was onder meer aanwezig tijdens de race in Singapore waar Verstappen na het schelden op de persconferentie een taakstraf aan zijn broek kreeg en Grand Prix van Mexico toen Verstappen zijn veelbesproken straf van twintig seconden kreeg. Na de race in Brazilië bleek ook Herbert geïmponeerd door de rijkunsten van de drievoudig wereldkampioen en ook zijn gedrag op de persconferentie kan in dit geval op complimenten rekenen vanuit Herbert: "Ik vond Max zijn gevoel voor humor geweldig tijdens de persconferentie", zo lijkt Herbert tegenover SafestBettingSites.co.uk te doelen op de opmerking die Verstappen maakte richting de 'afwezige' Britse media.

Scherp randje is nodig

Herbert vervolgt: "Hij weet zo goed wat er allemaal om hem heen gebeurt. Dat is waarom Max zo populair is. Ja, hij heeft een scherp randje, maar dat moet je hebben als je een kampioen wil zijn. Bij sommige incidenten is het gewoon zo dat een hoop mensen het er niet mee eens zijn. Ik was het niet eens met wat hij in Mexico deed, maar hij heeft laten zien dat hij daar bovenuit kan stijgen en een geweldig gevoel voor humor heeft. Hij heeft het soms vrij lastig en helpt zichzelf niet altijd mee, maar onderaan de streep is het gewoon een hele goede gast", besluit Herbert zijn plotselinge complimenten over Verstappen.

