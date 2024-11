Jos Verstappen is naar eigen zeggen "ontzettend trots" op zoon Max, nadat de Red Bull Racing-coureur in Brazilië na weken van kritiek van de zeventiende naar de eerste plaats reed.

Max Verstappen domineerde de afgelopen weken de krantenkoppen. Met name in de Britse media werd de drievoudig wereldkampioen stevig aangepakt, na zijn clashes met Lando Norris in zowel de Verenigde Staten als Mexico. In Mexico-stad kreeg Verstappen twee tijdstraffen van tien seconden, na twee incidenten met de McLaren-coureur. In de dagen hierna was de rijstijl van de Limburger - niet voor het eerst - gespreksonderwerp in de Britse media.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen slaat terug

Verschillende journalisten, experts en analisten waren van mening dat Verstappen zich anders moet gedragen op de baan, en dat hij zich niet aan de regels houdt als het even lastig gaat. Afgelopen zondag legde de 27-jarige coureur echter een van de beste optredens uit de geschiedenis van de Formule 1 op de mat, door in de stromende regen van de zeventiende naar de eerste plaats te rijden in Brazilië. Daarmee deelde Verstappen een mokerslag uit in het kampioenschap, dat nu zo goed als binnen is voor de Red Bull Racing-coureur.

Een trotse vader

"Hij heeft laten zien wie de beste is", vertelt vader Jos Verstappen bij de Duitse tak van Sky Sports. "Ik denk dat hij ontzettend gemotiveerd was, ook zeker richting de negatieve Britse journalisten en de negatieve coureurs. Anderen denken dat ze hem uit zijn goede humeur halen [door kritiek te leveren als het moeilijk gaat], maar hij wordt er alleen maar beter van. We weten dat al heel lang van Max. Ik ben ontzettend trots. De hele wereld heeft kunnen zien wie de allerbeste is."

Gerelateerd