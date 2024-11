We zitten om 19:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de race op het Autódromo José Carlos Pace. De Grand Prix van São Paulo is de 21e ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de 42e maal worden gehouden in de grootste stad van Brazilië. Het is met een temperatuur van 23°C prima weer, al is er wel een kleine kans op een buitje. Gaat Lando Norris na de snelste tijd te hebben geklokt in de vrije training nu naar de pole? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Sprintkwalificatie Grand Prix van São Paulo Sort by: Latest Oldest De vlag valt en Verstappen wordt vierde Oscar Piastri pakt de pole voor de Sprint voor Lando Norris en Charles Leclerc. Max Verstappen moet genoegen nemen met P4. Carlos Sainz completeert de top vijf voor George Russell, Pierre Gasly, Liam Lawson en Alexander Albon. Ollie Bearman eindigt op P10, nadat de tijd is afgenomen vanwege het overschrijden van track limits. De Sprint wordt morgen verreden om 15:00 uur Nederlandse tijd. Tot dan! Piastri verslaat Norris Oscar Piastri gaat met een 1:08.899 slechts 0.029 sneller dan Lando Norris, maar de Brit verbetert niet. Piastri verslaat zijn teamgenoot! Foutje van Bearman Ollie Bearman komt veel te wijd uit de derde bocht en verliest driekwart van een seconde. Dat zal hem duur komen te staan. De rest op de baan Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Ollie Bearman, Pierre Gasly, Liam Lawson en George Russell verschijnen dan eindelijk op de baan met nog 3 minuten te gaan. Alexander Albon gaat terug naar binnen en zal daar blijven. Oscar Piastri en Lando Norris hebben een nieuwe setje softs opgehaald. Norris duikt in de 1:08 Lando Norris opent SQ3 met een 1:08.928. Hij is daarmee 0.297 sneller dan Oscar Piastri. Alexander Albon moet meer dan een seconde toegeven op de McLarens. En de rest van het veld? De andere zeven blijven binnen staan en doen maar één run. Door naar SQ3 De laatste sessie van de sprintkwalificatie duurt maar 8 minuten en wordt met deze 10 coureurs verreden: 1. Norris 2. Piastri 3. Leclerc 4. Verstappen 5. Sainz 6. Gasly 7. Bearman 8. Russell 9. Lawson 10. Albon Hamilton ook geëlimineerd in SQ2 Naast Sergio Pérez gaan ook Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto en Valtteri Bottas niet door naar SQ3. Lando Norris was het snelst in SQ2. Hij kwam in de slotfase niet meer naar buiten en zijn 1:09.063 was dus genoeg. Red Bull stuurt Pérez te laat naar buiten Sergio Pérez is te laat naar buiten gestuurd door Red Bull Racing, kan daarom geen rondje meer doen en wordt geëlimineerd in SQ2. Gevarenzone De vlag valt en Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Franco Colapinto en Valtteri Bottas staan in de gevarenzone. Tweede plek voor Verstappen Max Verstappen zet eindelijk een tijd neer. Met een 1:04.489 komt hij elf duizendsten voor Carlos Sainz terecht en dus is het goed voor de tweede plek. Maar het gat naar Lando Norris is nog altijd meer dan vier tienden. Norris weer overal paars Lando Norris lijkt ook in SQ2 the man to beat te zijn. Hij gaat paars in iedere sector en opent met een 1:09.063. Hij is 0.437 seconden sneller dan Carlos Sainz en 0.540 seconden sneller dan McLaren-ploegmaat Oscar Piastri. Max Verstappen heeft echter nog geen tijd neergezet. Wat gaat het weer doen? De wolkjes boven São Paulo worden donkerder en donkerder... Door naar SQ2 De tweede sprintkwalificatiesessie wordt in 10 minuten beslist en wordt verreden met deze 15 coureurs: 1. Norris 2. Piastri 3. Albon 4. Leclerc 5. Pérez 6. Verstappen 7. Bearman 8. Hülkenberg 9. Colapinto 10. Russell 11. Sainz 12. Lawson 13. Hamilton 14. Gasly 15. Bottas Norris snelste bij vallen van de vlag Lando Norris is maar liefst 0.788 seconden sneller dan wie dan ook. Hij eindigt SQ1 op de eerste plek met een 1:09.477. Alexander Albon verrast met de derde stek, terwijl Ollie Bearman naar P7 gaat. Franco Colapinto zet maar één tijd en dat wordt P9. Fernando Alonso, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Zhou Guanyu worden geëlimineerd in SQ1. Pérez sneller dan Verstappen Sergio Pérez, met zijn oudere chassis en vloer, gaat 0.017 seconden harder dan Max Verstappen. De klok staat inmiddels op 0 en de laatste verbeteringen komen nu binnen. Load more

Gerelateerd