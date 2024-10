Lando Norris (24) vecht tijdens de Grand Prix van Mexico voor zijn laatste kans om wereldkampioen te kunnen worden. Als de Brit er ook in Mexico-Stad niet in slaagt om ten minste voor Max Verstappen (27) te finishen, dan is het over en uit wat betreft zijn kansen op de titel. Niet in theorie misschien, wel in de praktijk.

Er wordt door Norris en McLaren niets over gezegd in Noord-Amerika, maar de Grand Prix van Mexico is realistisch gezien de laatste kans voor Norris om zijn droom om wereldkampioen Formule 1 te worden in leven te houden. Als de Brit er - net als in Austin - wederom niet in slaagt om voor rivaal Verstappen te finishen, dan is het over en uit. Norris kan het zich gewoonweg niet meer veroorloven dat Verstappen nog verder uitloopt. Wie realistisch naar de stand in het kampioenschap kijkt zal misschien nu al zeggen dat de kansen voor Norris eigenlijk verkeken zijn sinds de domper in Austin. Overkomt hem dit echter nogmaals in Mexico-Stad dan zullen zelfs de grootste optimisten zich achter de oren gaan krabben, inclusief Norris zelf.

Grand Prix van Mexico 'alles of niets' voor eventuele titel Norris

Er staat dus onuitgesproken enorm veel druk op Norris en McLaren in Mexico. De Grand Prix in Noord-Amerika is een race op leven en dood wat betreft de titel bij de coureurs. Het verschil tussen Norris en Verstappen in de WK-stand is voor aanvang van de Mexicaanse Grand Prix 57 punten (354 om 297). Met de race van vanavond meegerekend, staan er nog vijf Grands Prix + twee Sprints op het programma. Zelfs als Norris vanavond wél voor Verstappen weet te finishen, heeft hij hulp van buitenaf nodig om de wereldtitel te pakken. Verstappen moet ergens flink wat punten gaan laten liggen, bijvoorbeeld door een uitvalbeurt of een finish buiten de top tien, of hooguit laag in de punten. Norris moet dan op zijn beurt eigenlijk direct counteren door dan te winnen én de snelste raceronde te klokken.

Norris heeft WK niet meer in eigen hand

Als Norris alle resterende races, inclusief die van vanavond en de twee Sprints, wint én telkens de snelste raceronde klokt, dan kan hij nog maximaal 146 punten verzamelen. Als Verstappen dan overal tweede zou worden, verzamelt de Red Bull-coureur nog 104 punten. Dat zou het totaal van Norris op 443 punten brengen en het totaal van Verstappen op 458 punten.

Verstappen kan praktisch gezien in Mexico vierde wereldtitel pakken

Dus Norris heeft een helpende hand van buitenaf nodig om de spanning in de titelstrijd écht terug te brengen. Maar die externe factor kan hem alleen voldoende in de kaart spelen als hij zelf maximaliseert, en dat betekent dat hij op z'n minst vanavond voor Verstappen moet finishen in Mexico. Lukt dit niet, dan is zijn kans op de titel vrijwel definitief verkeken. Theoretisch gezien is er na vanavond - wat de uitkomst ook is - nog een kans, maar in praktijk is Verstappen dan na vanavond 'gewoon' wereldkampioen. Het is dan alleen nog even wachten op de theoretische bevestiging.

