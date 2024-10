Het team van Mercedes leek lange tijd fantastische papieren te hebben tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten, maar inmiddels is daar na de crash van George Russell en de teleurstellende kwalificatie van Lewis Hamilton op zaterdag weinig meer van over. Het zorgde voor een boze Toto Wolff, die weigerde te praten met Sky Sports.

Het blijft dit jaar een raar seizoen voor het team van Mercedes. Het ene weekend loopt de formatie van Wolff strak achter de feiten aan, terwijl ze een race later ineens weer vooraan het veld te vinden zijn. Ook dit weekend leken de Zilverpijlen er op het Circuit of the Americas weer goed op te staan. De wagens van Russell en Hamilton hadden veel snelheid en dus leek het er zeker op dat ze op zaterdag zelfs een gooi konden doen naar het pakken van de pole posiition. Uiteindelijk werd het een teleurstelling van jewelste, want Hamilton vond zijn Waterloo al in Q1, terwijl Russell zijn wagen crashte in Q3 waardoor alle upgrades voor dit weekend beschadigd werden.

Artikel gaat verder onder video

Slechte dag

Ted Kravitz behandelt in zijn rubriek Ted's Notebook op Sky Sports de belabberde sessie van het team van Mercedes: "Wat een teleurstelling voor Lewis Hamilton. Hij is al negentiende gekwalificeerd, maar zal als achttiende starten tenzij hij uit de pitstraat gaat beginnen. Hij was niet blij met de auto, maakte een foutje in bocht twaalf, waarmee hij een halve seconde verloor en hij niet uit Q1 kon geraken. Het is zo simpel. Ze hebben het niet makkelijk voor zichzelf gemaakt. Vervolgens snapten ze niet wat ze ineens niet meer hadden na vrijdag."

Wolff weigert interview

De zeer teleurstellend verlopen middag voor Mercedes zorgde volgens Kravitz bovendien voor een boze Wolff. De Oostenrijker werd door Kravitz aanvankelijk voor de camera gehaald voor een interview, maar daar had de Mercedes-voorman maar weinig behoefte aan: "Toto Wolff was boos vannacht. Hij was misschien wel bozer dan ik hem ooit gezien heb. Hij weigerde de kans om een interview met mij te doen. Hij wilde uiteindelijk alleen een soort van zijn wonden likken", zo onthult hij ten slotte.

Gerelateerd