Max Verstappen heeft de sprintrace in de Verenigde Staten op zijn naam geschreven en daarmee een einde gemaakt aan zijn zegeloze reeks. En dat maakt de tongen behoorlijk los op social media.

Max Verstappen won voor het laatst een Grand Prix in de Formule 1 in juni, toen hij in Barcelona als eerste over de streep kwam. Dat heeft met name te maken met de balansproblemen aan zijn auto, maar op het Circuit of the Americas lijkt Red Bull Racing er voor het eerst in lange tijd weer goed bij te zetten. De Limburger legde op vrijdag beslag op pole position voor de sprintrace en kwam op zaterdag zonder grote moeite als eerste over de streep. Zijn Verstappen en zijn team weer helemaal terug? Social media denkt er het zijne van.

Artikel gaat verder onder video

GOAT IS BACK 🦁 — ‏ً (@dnctway) October 19, 2024

Lando Norris in the Clutch: pic.twitter.com/02K3elNDY1 — Ben (@CtrlDub) October 19, 2024

Normal Red Bull service has resumed…. — 𝓥𝓪𝓵𝓮𝓷𝓽𝔂𝓷𝓪 𝓗𝓸𝓵𝓵𝓸𝔀𝓪𝔂 (@ValentyneDreams) October 19, 2024

Tomorrow is Norris — Newtonian (@FibNewtonian) October 19, 2024

Gerelateerd