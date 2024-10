Max Verstappen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag vlak na middernacht Nederlandse tijd eindelijk weer een succesje mogen ervaren. De Nederlandse rijder pakte pole position voor de sprintrace op zaterdag en hij is blij vlak na afloop van de lastige sessie.

De herfststop in de Formule 1 zit er eindelijk weer op en op vrijdag was het eindelijk weer tijd voor spektakel op de baan. Verstappen gaat vanaf hier op jacht naar zijn derde wereldtitel, ook al weet hij dat McLaren en Lando Norris inmiddels misschien wel over het beste pakket beschikken. Inmiddels heeft Red Bull echter wel nieuwe upgrades op de RB20 geplaatst én heeft men de wetenschap dat Verstappen het over het algemeen uitstekend doet in Austin. De Nederlandse rijder wist de laatste drie races hier te winnen en kwam dus met vertrouwen richting Texas.

Even geleden

Toch was het alweer even geleden dat Verstappen zichzelf op de voorste positie wist te kwalificeren, 30 juni om precies te zijn. Nu was het eindelijk weer raak: Verstappen mag zaterdag de sprintrace beginnen vanaf P1: "Het was een goede dag. De sprintkwalificatie is altijd behoorlijk lastig. Je pakt medium, medium en dan soft. Je weet nooit hoeveel je kan pushen. Ik ben blij met vandaag. De auto werkte de hele dag goed. Ik ben blij om weer eerste te staan, het is alweer even geleden."

Focus op zondag

Verstappen krijgt vervolgens de vraag hoe lastig het was met de aanpassingen op het circuit, de upgrades en de korte tijd om te wennen door het sprintraceformat: "Het is altijd heel hectisch. Dit circuit is geweldig om op te rijden. Je had nieuw asfalt en het oude asfalt, de hobbelige stukjes. Het is niet gemakkelijk. Onderaan de streep is het voor iedereen hetzelfde. Het is niet makkelijk, maar het is leuk." Ondanks het mooie resultaat, ligt de grootste focus op zondag: "We doen morgen ons best in de sprint, maar weten ook dat de meeste punten op zondag verdiend kunnen worden. Dan willen we het het beste doen."

