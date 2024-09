De inmiddels zogenoemde herfststop is in volle gang en de coureurs en teams kunnen dus een paar weken van hun rust genieten. Het komt mooi uit voor Max Verstappen, want de drievoudig wereldkampioen blaast op maandag alweer 27 kaarsjes uit om zijn verjaardag te vieren.

Max Verstappen maakte zijn debuut in de Formule 1 op 15 maart 2015. Op dat moment was hij 17 jaar en 166 dagen. Hij was daarmee de jongste debutant ooit in de koningsklasse van de autosport. Tijdens die eerste race, in Australië, werd hij getroffen door een kapotte motor. In zijn tweede race pakte hij echter wel zijn eerste punten, opnieuw als jongste coureur ooit. Voor zover Verstappen iets meer dan één jaar later nog niet was doorgebroken, deed hij dat definitief in zijn eerste race voor Red Bull Racing. In de Grand Prix van Spanje, net na zijn overstap, pakte hij direct de overwinning. Verstappen was daarmee de jongste winnaar van een Grand Prix ooit. Hij was bovendien de eerste Nederlander die ooit een race wist te winnen op het allerhoogste niveau.

Artikel gaat verder onder video

Wereldtitel vier als cadeau dit jaar?

De rest is inmiddels natuurlijk geschiedenis. Na een zenuwslopende thriller in 2021 op het circuit in Abu Dhabi pakte de Limburger zijn eerste wereldtitel uit zijn carrière, waarna de successen zich in de jaren daarna rap opvolgde. Inmiddels staat de teller op drie stuks en ligt hij met nog zes races in 2024 te gaan aan kop van het klassement om nummer vier ook toe te voegen aan zijn palmares, al moet hij daar in het slot van dit seizoen wel nog hard voor knokken.GPFans wenst Verstappen een fijne verjaardag toe.

Gerelateerd