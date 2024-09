Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft laten weten dat zowel Lewis Hamilton als George Russell "in orde zijn." Beide coureurs moesten de mediaverplichtingen na afloop van de Grand Prix van Singapore aan zich voorbij laten gaan vanwege gezondheidsklachten.

De Grand Prix van Singapore is voor de Formule 1-coureurs een van de zwaarste races van het seizoen. Het Marina Bay Circuit is een bochtig stratencircuit, waardoor er gedurende de volledige race totale concentratie nodig is. Daarnaast lopen de temperaturen in Singapore hoog op. In combinatie met de hoge luchtvochtigheid zorgt dit ervoor dat dat de warmte enorm drukkend kan zijn. Tel daarbij op dat de Grand Prix van Singapore afgelopen zondag voor het eerst in de geschiedenis zonder safety car of rode vlag werd verreden, en je kan je voorstellen dat de coureurs na het vallen van de vlag behoorlijk op hun laatste benen liepen.

Geen media pen voor Mercedes

Het duo van Mercedes moet zelfs de media-verplichtingen aan hun voorbij laten gaan. "Helaas zullen zowel George als Lewis de media pen vanavond niet bijwonen, omdat ze herstellende zijn van de inspanningen van de race van vandaag", zo liet een woordvoerder van het team weten aan onder andere GPFans. Wel voorzag de Duitse grootmacht de media van een aantal geschreven quotes van het rijdersduo.

Zonnesteek

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft inmiddels een update gegeven: "Ze voelden zich niet lekker", citeert The Guardian. "Op het randje van een zonnesteek of iets dergelijks, maar ze hebben water gehad. Ze waren niet in staat om naar de media pen te gaan. Er speelden geen nare gevoelens of ergernissen." Met dat laatste doelt Wolff op speculatie dat de heren zich niet bij de pers zouden hebben gemeld, omdat ze weinig positiefs te melden hadden over het verloop van de race "Er waren op dat moment dokters bij hen, maar het gaat helemaal goed."