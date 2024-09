Lewis Hamilton verraste zowel de buitenwereld als zichzelf toen hij zijn auto tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore op P3 kon zetten. Lando Norris en Max Verstappen bleken te snel, maar de Brit was blij met zijn sessie.

Na de kwalificatie besprak hij hoe de kwalificatie ging. "De kwalificatie is al het hele seizoen dramatisch voor mij. Ik bleef werken om weer bovenin mee te doen. Tijdens deze kwalificatie kwam de auto ineens tot leven, voor het eerst sinds lange tijd in de kwalificatie. Het was jammer, want ik kwam in een ritme (voor de rode vlag). Er zat nog wel wat meer in. Ik ben wel blij met de auto. We hebben echt alles aangepast, de monteurs zijn foutloos geweest. Dank en ik hoop dat we morgen voorin mee kunnen doen!"

Artikel gaat verder onder video

Hamilton over Grand Prix van Singapore

Of de aanpassingen ook zondag gaan werken tijdens de race, dat is ook voor Hamilton nog afwachten. "Dat weet ik niet. Het was veel beter vandaag, voor het eerst dat ik een goede voorkant had. We hebben gezien dat McLaren erg snel is, elk weekend weer. Ik hoop dat we met bandenmanagement voorin mee kunnen doen, wellicht niet met de auto's van McLaren, maar we gaan alles geven."

Mega lap, Lewis! That's P3 on the grid for the Singapore Grand Prix 👏 pic.twitter.com/0Th3V8g4Zl — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 21, 2024

Gerelateerd