Tijdens de eerste drie vrije trainingen op het circuit van Singapore is het duidelijk geworden dat het team van Red Bull Racing het nog allerminst makkelijk heeft. Lando Norris lijkt zich aan de andere kant als een vis in het water te voelen in Marina Bay. Wie pakt de pole position? Volg alle ontwikkelingen vanaf 15:00 uur in het liveblog.

LIVE | Kwalificatie GP Singapore Sort by: Latest Oldest Daarmee eindigen we dit liveblog Norris pakt dus de pole position, met Verstappen naast hem op P2. Daarmee eindigen we dit liveblog, sluit morgen weer aan voor de Grand Prix van Singapore! Verstappen naar P2! De Nederlander moet twee tienden toegeven op Norris en pakt de voorste startij. Ondertussen wordt de tijd van Leclerc afgepakt, hij wordt negende. Sainz tiende! Deceptie voor Ferrari. Norris verpulvert Piastri! Norris rijdt teamgenoot Piastri er ruim vanaf met een 1:29.525. Mercedes haakt in Laat Verstappen er niet voorbij, krijgt hij te horen van de zijn engineer. Niet gelukt, want Verstappen is er al voorbij. Verstappen mag inhalen Lambiase vertelt Verstappen dat hij wellicht beter wat auto's kan gaan passeren voor betere positie op de baan. Daar gaan de heren Iedereen rijdt het circuit op, waarbij Verstappen als één van de laatste mannen vertrekt. Afwachten geblazen Het is een spelletje afwachten geblazen geworden. Wie gaat er als eerste naar buiten? We zijn weer onderweg! Na een lange pauze wegens de crash van Sainz is de laatste sessie eindelijk weer onderweg! Marshals hard aan het werk Om de tecpro-barrier te maken. Pas dan kunnen we weer verder met de laatste kwalificatiesessie. Verstappen's rondje afgepakt De Red Bull-rijder reed zijn rondje onder dubbel geel en zijn rondetijd is afgepakt. Sainz klapt eraf! Rode vlag na een moment van Sainz! De Ferrari-coureur vliegt tegen de muur en zorgt voor een neutralisatie. Q3 is los! Wie gaat er toch vandoor met de pole position? Pérez zakt door het ijs! De Mexicaan komt niet door Q2 heen, drama, drama, drama. Hij komt niet verder dan P13 en valt net als Albon, Colapinto, Magnussen en Ocon uit. Colapinto haalt het net niet! Hij sluit op slechts +0.007 aan op Albon. Piastri de snelste tijd Met een 1:29.640 is hij nu de snelste man. Load more

