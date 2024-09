Norris domineert derde vrije training Singapore, Verstappen op forse achterstand

Lando Norris heeft de derde en tevens laatste vrije training in Singapore als snelste afgesloten. Met een ronde van 1:29.646 was hij verreweg de sterkste in deze sessie. Hij bleef nummer twee George Russell op bijna een halve seconde voor. Daarachter zaten Oscar Piastri en Max Verstappen. De Red Bull moest een dikke acht tienden toegeven op de tijd van Norris.

De derde en tevens laatste oefensessie op het Marina Bay Street Circuit ging onder droge omstandigheden van start. Klokslag 11:30 uur (Nederlandse tijd) sprongen de lichten op groen, maar de coureurs hadden duidelijk geen haast om naar buiten te gaan. Aston Martin zocht als eerste het asfalt op, maar een serieuze ronde neerzetten zat er niet in, vanwege een varaan - een hagedis uit de Varanidae-familie - op de baan. Het beest liep dusdanig in de weg, dat de stewards besloten de rode vlag te zwaaien. Hierdoor lag de sessie enkele minuten stil. Met nog drie kwartier op de klok werd de derde vrije training in Singapore weer hervat en ditmaal maakten de coureurs wel aanstalten om direct naar buiten te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen begint sterk aan de derde training

De eerste rondetijden werden voornamelijk neergezet op de medium band, met Verstappen op kop. Zijn ronde van 1:32.044 was ruim sneller dan de eerste runs van de concurrentie. De Nederlander voelde zich ook duidelijk meer op z'n gemak in de auto dan gisteren, zo liet hij ook weten over de boordradio. In zijn tweede run was hij wederom de snelste en verbeterde hij zijn tijd richting een 1:31.630. Rivaal Norris werd hiermee op vier tienden gezet. Sainz kwam iets dichterbij, maar moest ook alsnog een dikke drie tienden toegeven. Piastri deed vervolgens nog een poging, maar hij kwam niet verder dan de vierde tijd. Russell slaagde er uiteindelijk nog wel in om zijn Mercedes vlak achter die van Verstappen te plaatsen op de tijdenlijst.

De varaan op de baan in Singapore

Concurrenten slaan terug, euforie Verstappen verdwijnt

In de tweede helft van de training liet Ferrari van zich horen en wist Leclerc de tijd van Verstappen met ruim een tiende te verbeteren. Ook Sainz ging met een vergelijkbare tijd aan Verstappen voorbij. Vervolgens gingen de coureurs met de softs aan de slag en toen was de euforie voor Verstappen wel voorbij. De Nederlander kwam op de zachte band niet in de buurt van mensen als Norris en Russell. Ook Piastri was in de eerste run sneller dan de Red Bull. Ferrari slaagde er niet in zich op de topposities te nestelen.

Norris veel sneller dan rest van het veld, Verstappen vierde

Norris sloot de training met een pijlsnelle ronde van 1:29.646 af als snelste. Russell volgde op bijna een halve seconde. Piastri moest zelfs een dikke zeven tienden toegeven op zijn teamgenoot. Verstappen eindigde als vierde, en hij kwam ruimschoots acht tienden tekort. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Leclerc, Sainz, Hamilton, Albon, Colapinto en Alonso. Pérez finishte als vijftiende.

#SingaporeGP FP3 Results



P1 - Norris

P2 - Russell +0.479

P3 - Piastri +0.785

P4 - Verstappen +0.894

P5 - Leclerc +0.913

P6 - Sainz +1.161

P7 - Hamilton +1.218

P8 - Albon +1.303

P9 - Colapinto +1.343

P10 - Alonso +1.436



P15 - Perez +1.794 pic.twitter.com/x5gzEy1u3f — RBR Daily (@RBR_Daily) September 21, 2024

Gerelateerd