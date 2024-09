Lando Norris heeft gereageerd op de controversie rondom de achtervleugel en DRS van McLaren, die te veel zou bewegen. Daar waar de FIA een onderzoek heeft aangekondigd, stelt Norris dat de FIA zelf de vleugel heeft goedgekeurd.

Norris zegt tijdens de persconferentie van de coureurs voor het weekend in Singapore dat alle controversie rondom de achtervleugel en DRS ten onrechte is, omdat de FIA het goed heeft gekeurd. “Alles is getest, alles is legaal. Dus we doen wat we kunnen. Dat is waar Formule 1 voor staat, om nieuwe dingen te ontdekken binnen de regels. We hebben alle tests doorstaan en de FIA is tevreden. Dus ik ben trots. Ik ben blij met wat het team doet. Ze zoeken de limiet op. Dat moet je doen als je wil vechten aan de top, tegen mensen die juist bekend staan om zulke zaken en elk gebied te benutten.”

Norris ziet andere situatie bij McLaren dan voorheen

Daar waar Norris met McLaren jaren de achtervolger was en niet in de buurt kwam van podiumplekken, is het team nu teleurgesteld als het een race niet wint. Het Britse team heeft de snelste auto van de grid en staat bovenaan bij de constructeurs. Het zorgt voor een nieuwe situatie en nieuwe mogelijkheden, ziet ook Norris. “We zaten in het verleden niet in de situatie dat we dit konden doen. Maar zijn we dat wel. Dus ik ben zeer gelukkig. Het is cool om te zien, vind ik. Er zijn zo veel rollen om te spelen, zo veel zaken die op hun plaats moeten vallen. Maar teams, zoals wij, vinden altijd nieuwe wegen en denken aan zaken waar anderen niet aan dachten.”

Norris kijkt ook naar andere F1-teams

Niet alleen McLaren zoekt de grenzen van de regels op. Norris ziet ook andere teams dit doen, maar volgens de Brit komen ze minder in beeld en wordt er dan minder over gesproken. “Wellicht valt het bij ons nu op, andere teams doen het ook en dat zie je niet op tv. Misschien hebben zij geen race geleid, en dan zie je bepaalde beelden niet. We zijn het niet alleen. Het is een belangrijke race [om te blijven ontwikkelen]. Maar ik ben gewoon heel blij met wat McLaren deed”,

