Victoria Verstappen is in de prijzen gevallen tijdens de 'Fabulous Mama of the Year 2024' awards. Het zusje van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen ging er met de bokaal vandoor in de categorie 'Social Mama of the Year.'

Met 321.000 volgers op Instagram heeft Victoria Verstappen een aanzienlijke achterban op social media. De 24-jarige moeder van drie kinderen deelt hier vooral kiekjes van haar kroos en de reizen die ze met haar gezinnetje maakt. Tijdens de 'Fabulous Mama of the Year 2024' awards kreeg de Limburgse de prijs voor 'Social Mama of the Year' uitgereikt. Het tijdschrift Fabulous Mama nomineerde een aantal bekende vaders, moeders, grootouders en families voor verschillende awards, waarna lezers op hun favoriet konden stemmen. Victoria troefde onder andere Demi de Boer (dochter van Ronald de Boer) en Estelle Bergkamp (dochter van Dennis Bergkamp) af.

