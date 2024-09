In de Formule 1 gaat natuurlijk een hoop geld om en door de jaren heen is dat alleen maar meer geworden. Sommige toppers worden natuurlijk ook stinkend rijk door hun prestaties in de koningsklasse en de sponsorcontracten die daarbij komen kijken. We zetten de vijf rijkst Formule 1-coureurs op een rijtje.

De Formule 1 staat over het algemeen bekend als één van de sporten waar het meeste geld in omgaat ter wereld. Veel van die knaken zitten hem natuurlijk in de teams, circuits, auto's en technologische ontwikkelingen zelf, maar ook de coureurs die de magie moeten verrichten hebben het over het algemeen niet verkeerd. Slechts twintig coureurs kunnen plaatsnemen in de koningsklasse en dus worden de uitverkorenen automatisch gezien als de besten in hun vak. En daar staat natuurlijk een beloning op. Hoewel een aantal coureurs natuurlijk zelf al een zak geld via sponsoren meeneemt om in de hoogste tak van motorsport te belanden, moeten ook zij natuurlijk gewoon zelf brood op de plank hebben. Dat moet voor de meeste coureurs gebaseerd op onderstaande salarissen geen al te groot probleem zijn. Daarnaast woont een groot gedeelte van de coureurs ook nog eens in belastingparadijzen als Monaco en de Bahama's, waardoor zij het volledige bedrag opstrijken. We zetten de rijkste coureurs aller tijden op een rijtje.

Artikel gaat verder onder video

5: Kimi Räikkönen, 164,4 miljoen euro

Door de jaren heen heeft de Formule 1 natuurlijk talloze iconen voortgebracht, maar weinigen zijn zo kenmerkend en mysterieus als Kimi Räikkönen, de Iceman uit Finland. Met zijn ijskoude uitstraling op en naast de baan heeft hij de harten van vele racefans veroverd. Hoewel een glimlach vaak kostbaar is bij de man uit Espoo, hebben we vaak smakelijk om hem kunnen lachen en beschikt hij over een goede dosis humor, zij het niet altijd zo bedoeld. Daarnaast kon hij natuurlijk ook geniaal racen.

Inmiddels heeft hij na 2021 zijn helm aan de wilgen gehangen en is hij begonnen aan het genieten van zijn leven en tellen van zijn geld. De Finse rijder wist in zijn carrière namelijk een duizelingwekkend bedrag van zo'n 163 miljoen euro bij elkaar te rijden. Niet gek, want hij behoorde steevast tot de best verdienende coureurs op de grid. Tijdens zijn avontuur bij Lotus zag Räikkönen bijna hoe hij het team failliet wist te rijden. Hij kreeg namelijk een flink bedrag per punt en reed maar liefst 390 punten bij elkaar, iets dat hem bijna twintig miljoen euro opleverde. Daar zag hij - gelukkig voor Lotus - vanaf. Hij zal er geen boterham minder om eten.

4: Max Verstappen, 193,5 miljoen euro

Verstappen tekende in 2022 zijn nieuwe contract bij het team van Red Bull Racing, waarmee de Nederlander maar liefst tot en met 2028 aan de Oostenrijkse formatie verbonden blijft. Dat deed de inmiddels drievoudig wereldkampioen wél in ruil voor een vorstelijke vergoeding. Het basissalaris van Verstappen komt namelijk neer op maar liefst zeventig miljoen dollar per jaar, waarmee hij de bestbetaalde Formule 1-coureur werd en namen als Lewis Hamilton en Fernando Alonso wist voorbij te streven. Eén ding is zeker: Verstappen zit er gedurende zijn Red Bull-contract warmpjes bij.

Als je bekijkt waar Verstappen op de lijst met bestbetaalde sporters ter wereld komt, blijkt hij qua basissalaris ontzettend hoog te eindigen. Hij staat zesde als het gaat om die plek, waarmee hij namen als Lionel Messi, LeBron James, Patrick Mahomes en Steph Curry te grazen neemt: geen al te verkeerde namen, dus. Met de nodige sponsordeals haalt Verstappen ook nog geld binnen, al verdient hij op dat gebied beduidend minder dan andere goedbetaalde topsporters. Het is dan ook geen geheim dat Verstappen over het algemeen niet zo warmdraait van dergelijke sponsoractiviteiten. Met zijn geschatte vermogen bezet de Nederlander een 428e plaats in de Quote 500 van 2023.

3: Fernando Alonso, 239,6 miljoen euro

Fernando Alonso werd geboren op 29 juli 1981 in Oviedo als de zoon van een arbeidersgezin. Zijn vader wilde heel graag zijn hobby delen met zijn kinderen en besloot daarom een go-kart te bouwen voor zijn dochter Lorena. Zij bleek echter niet geïnteresseerd te zijn in karten, maar zoon Fernando was dat des te meer. De Spanjaard was pas 3 jaar oud toen hij voor het eerst in een kart stapte en bleek al snel een groot talent te zijn. Op 5-jarige leeftijd ontving hij dan ook zijn officiële kart-rijbewijs. Zijn familie had echter niet genoeg financiële middelen, waardoor ze geen regenbanden konden veroorloven. Vele tientallen jaren kan de familie Alonso echter regenbanden voor heel Oviedo kopen.

De Spaanse coureur rijdt natuurlijk alweer even mee in de koningsklasse en dus kan hij beschikken over een goedgevulde portemonnee. Door de jaren heen wist de routinier ruim meer dan tweehonderd miljoen bij elkaar te rijden in de Formule 1 en ook op zijn oude dag behoort hij nog altijd tot één van de bestbetaalde rijders op de grid. Voorlopig lijkt hij nog wel even te kunnen vangen, want Alonso lijkt maar niet aan stoppen te willen denken en doet nog altijd mee met de jonge jongens.

2: Lewis Hamilton, 262,7 miljoen euro

Vlak voor de tweevoudig wereldkampioen vinden we Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen gaat natuurlijk ook alweer even mee in de koningsklasse en de topcoureur gold jarenlang als de bestbetaalde rijder van de grid, voordat deze eer naar Max Verstappen ging. Verder staat Hamilton ook buiten de paddock natuurlijk bekend als 'rockster' en doet hij ook een hoop dingen buiten het racen om. De Mercedes-rijder en aanstaand Ferrari-coureur is verder natuurlijk niet vies van de nodige sponsorcontracten en PR-dingen en ook dat helpt bij het spekken van zijn gigantische bankrekening.

Bovendien weten we natuurlijk dat Hamilton naast het racen graag onderneemt en de nodige hobby's erop nahoudt waar hij ook een slaatje uit kan slaan. Zo is de Brit bezig met het produceren van een film over de Formule 1 met niemand minder dan Brad Pitt. Ook is hij regelmatig te vinden bij modeshows wereldwijd en houdt hij van het maken van muziek. Het valt niet uit te sluiten dat Hamilton na zijn loopbaan in de sport de nodige bedrijven op gaat zetten om zijn astronomische vermogen nóg verder te vergroten.

1: Michael Schumacher, 540,7 miljoen euro

Vervolgens sluiten we de lijst af met een ander zevenvoudig wereldkampioen: Michael Schumacher. De Duitser. één van de meest legendarische Formule 1-coureurs aller tijden, heeft een aanzienlijk vermogen opgebouwd dankzij zijn succesvolle carrière en lucratieve sponsor- en merkdeals. Zijn vermogen wordt geschat op 540 miljoen euro, mede door zijn dominantie in de sport met zeven wereldkampioenschappen, voornamelijk behaald met Ferrari. Schumacher verdiende niet alleen als coureur, maar ook via grote sponsordeals met merken zoals Mercedes, Shell, en Ferrari, evenals zijn eigen zakelijke investeringen. Ondanks zijn terugtrekking uit de Formule 1 en het ernstige ski-ongeluk in 2013 dat zijn gezondheid aanzienlijk beïnvloedde, blijft Schumacher een icoon in de autosportwereld. Zijn financiële nalatenschap weerspiegelt zijn enorme invloed en succes in de sport.

Gerelateerd