Kelly Piquet (35) zal tóch aanwezig zijn bij de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort, nadat het er eerder nog op leek dat ze in Monaco zou blijven. De Braziliaanse vriendin van thuisrijder Max Verstappen verklapte via Instagram dat ze uiteindelijk toch nog is afgereisd naar Nederland.

Eerder vandaag leek het er nog op dat Piquet de race in Noord-Holland zou overslaan en in Monaco zou blijven, nadat ze op de vrijdag een reeks foto's van een shoot in het Prinsdom online zette. Nu blijkt dat Piquet alsnog naar Nederland is afgereisd, alleen een dagje later. Enkele uren geleden liet zie via Instagram Stories namelijk zien dat ze was neergestreken bij het BAK restaurant in Amsterdam aan de Van Diemenstraat. Het betreft hier een chique michelinster-restaurant gelegen aan het water in de Amsterdamse houthavens.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen kan steun Piquet in Zandvoort wel gebruiken

Het lijkt dus aannemelijk dat Piquet ook aanwezig zal zijn als Verstappen morgen vanaf de eerste startrij gaat beginnen aan de Dutch Grand Prix, zijn thuisrace. Verstappen kan de aanmoediging van zijn vriendin ook wel gebruiken, want in Zandvoort moet hij zien af te rekenen met de sterk ogende Lando Norris, die vandaag ook al met een ruime voorsprong pole position wist veilig te stellen.

Kelly Piquet is tóch in Nederland, zo kunnen we opmaken uit haar Instagram Stories. Ze deelde twee foto's van het BAK restaurant in Amsterdam. Piquet zal hoogstwaarschijnlijk dan ook aanwezig zijn tijdens de Dutch Grand Prix.#DutchGP #Zandvoort #F1 pic.twitter.com/2cQfBurQhf — GPFans NL (@GPFansNL) August 24, 2024

