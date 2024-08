Ralf Schumacher nam enkele weken geleden om uit de kast te komen richting de hele wereld en daarmee een moedige stap te nemen in de motorsportwereld. Niet iedereen is even blij met hoe alles gelopen is: ex-vrouw Cora Schumacher voelt zich gebruikt door haar voormalig partner en heeft het gevoel dat ze vele jaren verloren heeft.

Ralf Schumacher plaatste twee maanden geleden een post op Instagram. "Het mooiste in het leven is wanneer je de juiste partner aan je zijde hebt met wie je alles kan delen," schreef hij. Tv-persoonlijkheid Carmen Geiss, die blijkbaar een vriendin is van Schumacher, bevestigde zijn coming-out op hetzelfde platform. "Vandaag is hij uit de kast gekomen als homo. Deze stap was voor hem een ​​daad van bevrijding en zelfacceptatie. Het was een moedige beslissing die al lang binnenin hem zat en die hij nu met trots en zelfvertrouwen neemt. Zijn coming out is niet alleen een persoonlijke overwinning, maar ook een teken dat hij eindelijk in staat is zijn ware identiteit te leven en lief te hebben zonder angst of schaamte."

Artikel gaat verder onder video

Niet betrokken

Hoewel Schumacher op vele platformen kon rekenen op positieve reacties, is niet iedereen blij met de actie van de voormalig Formule 1-coureur. Ex-vrouw Cora Schumacher, die voor veertien jaar samen met hem was en ook een zoon heeft met Ralf, zoekt in de vorm van Der Spiegel de media op om haar ongenoegen te laten blijken: "Ik had graag gehad dat Ralf mij erbij betrokken had of mij op zijn minst onderdeel had gemaakt van zijn beslissing. Dat was wel een teken van respect geweest. Tijdens zijn Formule 1-loopbaan waren er vele geruchten in de paddock. Ik vroeg hem om dingen op te klaren en of dat de waarheid is", stelt de Duitse dame.

Messteek

Ze vervolgt: "Hij ontkende altijd en vertelde mij dan dat ik dingen verbeelde en dat ik wellicht psychologische hulp nodig had. Toen hij het bekendmaakte, was dat een messteek in mijn hart. Uit de kast komen heeft altijd invloed op de mensen om je heen, ook je ex-vrouw waar je een kind mee hebt. Nu voel ik mij gebruikt door ons huwelijk. Ik heb het gevoel dat ik mijn beste jaren verspild heb. Ik stel mezelf heel veel vragen. Was hij wel eerlijk tegenover mij? Er is nog iets veel belangrijkers: hield hij wel van mij? Ik vertrouwde hem blindelings en daarom was zijn woord wet voor mij."

Gerelateerd