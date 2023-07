Nazario Assad De León

Viernes 14 Julio 2023 13:09

Max Verstappen parece imbatible en la Fórmula 1 esta temporada. El piloto de Red Bull Racing está casi cien puntos por delante de su compañero Sergio Pérez tras los diez primeros de 22 Grandes Premios.

El líder del campeonato simplemente disfruta de su dominio, dijo en una entrevista con la televisión británica. Si no tuviera ninguna posibilidad de ganar, se aburriría.

Hasta la carrera de Miami, la quinta ronda del campeonato mundial, los dos pilotos de Red Bull seguían enfrentándose a una feroz batalla. Verstappen ganó tres veces y fue segundo dos veces. Pérez estaba a solo 14 puntos de distancia después de terminar quinto en lugar de tomar el tercero. Desde entonces, el holandés solo ha ganado Grandes Premios, los cinco también desde la pole position. Ahora tiene una ventaja de 99 puntos.

No pienses demasiado

"Nos gusta estar a la cabeza porque sabemos lo que se siente no estar en la cima ", dijo Verstappen en una entrevista con Channel 4. Antes de conseguir su primer título mundial en 2021, el holandés no siempre tuvo la suerte de su lado. La fuente de energía de Renault tendía a abandonar con demasiada frecuencia y después del cambio a Honda, tomó un tiempo romper el dominio de Mercedes.

Y si gana el campeonato este año en Japón o Qatar o tal vez tarde o temprano, el piloto de Red Bull no está preocupado por el momento: "Prefiero no pensar demasiado en eso. Solo quiero ganar más, hasta que consigamos hasta el punto en que es realmente posible asegurar el título".

La brecha es aún mayor

Luego se le preguntó a Verstappen si no encontraba aburrido su propio dominio, a lo que respondió: "Es todo lo contrario, me aburriría si no tuviera la oportunidad de ganar. Ahora que estoy peleando al frente del campo, estoy motivado. Amo lo que hago."

"El desafío de querer aún más, permanecer en el frente y cerrar la brecha haciéndola aún más grande es mi motivación en este momento. Ciertamente no es aburrido para mí ", concluye el líder del campeonato.