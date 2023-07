Ángel Armando Castellanos

Martes 11 Julio 2023 07:35

Tras un proceso de registro de nuevos equipos de Fórmula 1 a partir de la temporada 2025 o 2026, dos equipos han recibido luz verde para continuar con los trabajos.

La FIA no ha anunciado cuáles son. Se espera que responsan a los nombres de Andretti -que se ha asociado con Cadillac- y Hitech Grand Prix.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dice que la federación de automovilismo no puede decir "no" a Andretti en ningún caso.

Ferrari y Mercedes, entre otros, no quieren que haya más escuderías. Los jefes de equipo Frédéric Vasseur y Toto Wolff han indicado recientemente que creen que los nuevos no pueden hacer una contribución positiva a la categoría reina.

Mercedes

"No podemos ver de dónde vienen las entradas y cuáles son las propuestas. No es logísticamente posible tener un decimoprimer equipo.

"Si un equipo puede contribuir al desarrollo positivo de la F1, de la forma en que los otros lo han estado haciendo durante años sacrificando mucho, entonces sí, se debe mirar. Pero no hay una sola liga deportiva en el mundo, la Champions League, la NBA, la NFL, la NHL, en la que sea posible decir: 'Solo voy a formar un equipo y voy a competir, y muchas gracias por ahora gano dinero'", explicó Wolff en Silverstone a GPFans y otros medios.

El austriaco cree que tener más escuderías diluirá la competencia.

"Tienes que calificar a través de diferentes niveles (en el automovilismo) y mostrar tu compromiso con el Campeonato, como lo hemos hecho durante muchos años. Sin embargo, hasta ahora los equipos (actuales) no están convencidos de lo que tenemos", agregó.

No tiene sentido

En cualquier caso, Ben Sulayem no quiere negarle a Andretti un lugar en la Fórmula 1.

"La gente entiende que estamos aquí para promover el automovilismo y estamos aquí para ser honestos. El proceso para que los equipos potenciales expresen su interés es muy estricto y no hay ninguna situación en la que podamos rechazar a un equipo si cumple con todos los criterios para ingresar. ¿Te imaginas decir 'no' a algo como GM?", explicó a la agencia Associated Press.

La marca Cadillac pertenece al fabricante de automóviles estadounidense General Motors.

"Dice en el reglamento que pueden competir 12 equipos. Así que no estamos infringiendo las reglas. Pero, ¿permitiremos la entrada (de un nuevo equipo)? No.

"Pero, ¿cómo diablos podemos rechazar a GM? ¿Dónde está la lógica? GM es un peso pesado y cuando se junta con Andretti, es bueno para todos", sentenció.