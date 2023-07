Shay Rogers

Viernes 7 Julio 2023 12:51

Mercedes ha experimentado un comienzo muy agitado en la temporada de Fórmula 1, con importantes mejoras introducidas en el Gran Premio de Mónaco que ayudaron a impulsar el automóvil hacia la parte delantera del grupo de F1, antes de que el equipo se quedara de nuevo atrás en el Gran Premio de Austria de la semana pasada.

El siete veces campeón Lewis Hamilton ha sido el de mayor rendimiento de los dos pilotos del equipo en lo que va de temporada, ocupando el cuarto lugar en el campeonato de pilotos.

Actualizaciones recientes les ayudaron a ejercer presión sobre Ferrari en el Gran Premio de Canadá, antes de tener problemas en el Gran Premio de Austria, donde sus pilotos terminaron en séptimo y octavo lugar a pesar de las penalizaciones por límite de pista posteriores a la carrera.

El Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana es importante para los Silver Arrows, con más mejoras programadas para su automóvil a medida que intentan regresar a la vanguardia de la F1.

Mercedes hizo suposiciones ingenuas

Hablando con Auto Motor und Sport, el director técnico de Mercedes, James Allison, analizó algunas de las decisiones que Mercedes ha tomado en los últimos años, y habló sobre por qué Lewis Hamilton puede estar teniendo problemas con el W14.

“A Lewis no le gusta el comportamiento de manejo del auto”, admitió Allison. “Se sienta en una posición diferente a la de antes. No me gusta juzgar si uno está relacionado con el otro.", dijo James. “Tuve algunas conversaciones con Lewis al respecto. No creo que la posición sentada sea un factor importante en los problemas que siente con el auto".

Lewis Hamilton espera recuperarse de una mala actuación en Austria este fin de semana

Volviendo a las decisiones tomadas ya en la temporada pasada, Allison admite que el equipo cometió errores cuando tratando de entender su auto.

"El modelo del año pasado fue concebido con la suposición ingenua de que podemos conducirlo lo más bajo posible. Luego nos dimos cuenta de que esto no era posible.", recalcó Allison. "Cuando tuvimos que ir más alto, estábamos un poco fuera del área en la que la aerodinámica funciona de manera óptima."

"Este año tenemos un poco más de control sobre qué tan profundo podemos conducir antes de meternos en problemas. Aún no somos perfectos, pero nos acercamos a la perfección".

De cara al Gran Premio de Gran Bretaña, una carrera marcada por el equipo como una de sus mejores oportunidades de ganar en toda la temporada, la nueva comprensión del auto por parte del equipo, así como otras mejoras, deberían ayudar a traer más cerca de desafiar para convertirse en el primer ganador no Red Bull en 2023.