La Fórmula 1 ha publicado el calendario para 2024, con 24 carreras, con cambios importantes en un intento por hacer que la temporada sea "más sostenible".

La siguiente campaña comenzará en Bahréin el 2 de marzo y cerrará en Abu Dhabi el 8 de diciembre.

Para Sakhir y el posterior Gran Premio de Arabia Saudita, las carreras se llevarán a cabo durante los sábados por la noche sucesivos para acomodar el Ramadán.

En un intento por ser más sostenible, se han producido cambios adicionales que han hecho que el Gran Premio de Japón se haya trasladado al 7 de abril, con Azerbaiyán ahora hermanado con Singapur en septiembre.

China regresa al rol de competencias después de una pausa forzada por el covid, con el deporte dirigiéndose allí después de la carrera en Suzuka a principios de abril.

A pesar de un enfoque en una 'mayor regionalización', el Gran Premio de Canadá aún divide a Mónaco y España, lo que significa que el viaje de larga distancia por el Atlántico deberá realizarse dos veces en el espacio de un mes.

"Estoy encantado de anunciar el calendario 2024 con 24 carreras que ofrecerán una temporada emocionante para nuestros fans de todo el mundo.

"Existe un gran interés y una demanda continua por la Fórmula 1, y creo que este calendario logra el equilibrio adecuado entre las carreras tradicionales y las sedes nuevas y existentes. El viaje hacia un calendario más sostenible continuará en los próximos años a medida que simplifiquemos aún más las operaciones como parte de nuestro compromiso Net Zero 2030", expuso.

También adelantó que habrá más adrenalina en las siguientes campañas del Gran Circo del automovilismo.

"Tenemos muchas carreras que esperar en 2023, incluida la inauguración Gran Premio de Las Vegas, y nuestros fanáticos pueden esperar más emoción la próxima temporada”, sentenció.

