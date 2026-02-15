close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Smiling Alonso headshot next to smirking Newey with Aston Martin F1 car on track in the background

F1 Noticias Hoy: ¿Por qué Fernando Alonso y los pilotos ODIAN las reglas de 2026?

F1 Noticias Hoy: ¿Por qué Fernando Alonso y los pilotos ODIAN las reglas de 2026?

Aloisio Hernández
Smiling Alonso headshot next to smirking Newey with Aston Martin F1 car on track in the background

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 15 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: ¿Qué es el modo curva y por qué los pilotos ODIAN las reglas de 2026? ::: LEER MÁS

F1 2026: Las MEJORES fotos de Checo, Alonso, Colapinto, Sainz y más. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz Hoy: Mercedes HACE PÚBLICA la verdadera ventaja del motor. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz Hoy: ATENCIÓN - Lewis Hamilton QUIERE HUNDIR al español en 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1 Fernando Alonso

Últimas Noticias

Cadillac y Checo, en problemas por CULPA de Ferrari
Formula 1

Cadillac y Checo, en problemas por CULPA de Ferrari

  • hace 36 minutos
El TERRIBLE problema de Mercedes que representa malas noticias para Antonelli
Mercedes

El TERRIBLE problema de Mercedes que representa malas noticias para Antonelli

  • hace 54 minutos
Toto Wolff arrasa en la GUERRA de motores de la FIA
Mercedes

Toto Wolff arrasa en la GUERRA de motores de la FIA

  • 1 hour ago
F1 Noticias Hoy: ¿Por qué Fernando Alonso y los pilotos ODIAN las reglas de 2026?
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: ¿Por qué Fernando Alonso y los pilotos ODIAN las reglas de 2026?

  • 3 hours ago
Los aficionados a la F1 reciben MALAS noticias de Hamilton
Ferrari

Los aficionados a la F1 reciben MALAS noticias de Hamilton

  • Hoy 08:42
Las palabras de Sainz que MOLESTARÁN a Hamilton y Alonso
Formula 1

Las palabras de Sainz que MOLESTARÁN a Hamilton y Alonso

  • Hoy 08:26
MÃ¡s noticias

Más leído

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
7.500+ views

URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso

  • 31 enero
 Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
5.000+ views

Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada

  • 28 enero
 BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
5.000+ views

BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026

  • 31 enero
 El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
2.500+ views

El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada

  • 27 enero
 SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
2.500+ views

SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac

  • 28 enero
 LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa
2.500+ views

LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa

  • 29 enero

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x