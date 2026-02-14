¿Qué es el modo curva y por qué Fernando Alonso y los pilotos ODIAN las reglas de 2026?

La nueva normativa para la temporada 2026 trae consigo un sinfín de conceptos novedosos que los pilotos como Fernando Alonso, entre otros, han criticado abiertamente. Uno de ellos es el denominado “modo curva”, el que hoy tenemos el placer de explicar.

A partir de 2026, por primera vez, los monoplazas de F1 contarán con aerodinámica activa, lo que permitirá a los pilotos decidir en qué tramos del circuito desplegar tanto las alas delanteras como las traseras. Existen dos términos que hacen referencia a la conmutación manual de modos en pista.

Por un lado, el modo recto, en el que las alas se abren en un ángulo menor para reducir la resistencia. Por otro, el tan comentado “modo curva”. Cuando se dieron a conocer las nuevas reglas, el “modo curva” fue inicialmente presentado bajo el nombre de “modo Y”. Así que, si en algún momento escuchas esa denominación, recuerda que se refieren al mismo sistema.

Los pilotos podrán alternar de forma manual entre el modo recto y el modo curva durante la carrera. Tras desplegar las alas en las rectas para disminuir la resistencia, los equipos optarán por cambiar de configuración antes de abordar las curvas, readaptando las alerones para recuperar la carga aerodinámica necesaria. En situaciones de pista mojada o resbaladiza, se podrán ajustar las configuraciones de la aerodinámica activa para garantizar la seguridad.

En estos casos, en lugar de permitir que ambas aletas se desplieguen, solo estará operativa una de ellas. Esta medida busca evitar una reducción excesiva de la resistencia, la cual podría conducir a una pérdida significativa de carga aerodinámica y a problemas de manejo en condiciones adversas.

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

