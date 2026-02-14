¿Qué es el modo recta? La NUEVA arma de Fernando Alonso en 2026

En 2026, las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 introducirán términos poco familiares, y esta vez nos centramos en el innovador "modo recta", la nueva arma que Fernando Alonso y los pilotos de la parrilla tendrán en sus manos. Por primera vez, los monoplazas podrán ajustar tanto el alerón delantero como el trasero en ciertos tramos de la pista gracias a la aerodinámica activa. Anteriormente, los coches disponían de un Drag Reduction System (DRS) que, al pulsar un botón, abría una aleta en el alerón trasero para disminuir la resistencia en zonas específicas.

Sin embargo, para 2026 se ha eliminado el DRS y se ha sustituido por la aerodinámica activa, en la que destacan dos modos: el "modo recto" y el "modo en curva". Para evitar confusiones, en este artículo nos centraremos en lo que necesitas saber sobre el "modo recta".

Conocido anteriormente como "X mode", el nuevo "modo recta" es tal y como su nombre indica. Cada circuito dispondrá de zonas específicas en las rectas donde se podrá activar este modo. A diferencia del DRS, que solo funcionaba en áreas limitadas, ahora los pilotos podrán cambiar manualmente entre el modo recto y el modo en curva, siendo el primero accesible en más tramos de recta.

Al activarse el modo recto, ambos alerones se ajustan a un ángulo más bajo para reducir la resistencia y permitir alcanzar mayores velocidades. Cuando el piloto se acerca a una curva para frenar, el coche vuelve al modo en curva, recuperando un elevado nivel de carga aerodinámica.

Relacionado: Las MEJORES fotos de los F1 2026 de Checo, Alonso, Colapinto, Sainz y más

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado