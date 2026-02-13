ATENCIÓN: Lewis Hamilton QUIERE HUNDIR a Carlos Sainz en 2026

Lewis Hamilton no está conforme con haberle quitado el asiento en Ferrari en Carlos Sainz y ha exigido frenar el motor Mercedes que usará el corredor nacido en Madrid en 2026.

Tras la primera jornada de pruebas, en la que participó durante la sesión matutina, Hamilton dejó claras sus impresiones a Sky Sports F1 y sostiene que el truco de Mercedes debe ser eliminado lo antes posible: "Circulan rumores sobre el nivel de combustible que aprovechan y el extra de potencia que obtienen, algo que el resto de nosotros no tiene.

"Confío en que la FIA intervenga para asegurarse de que todos compitamos en igualdad de condiciones. Quiero decir, en este momento somos más lentos que un coche de GP2. Esto se debe a que disponemos de muy poca carga aerodinámica. No estoy seguro si resulta incluso más lento que mi coche de GP2 de 2006, pero, por lo que he oído, estamos por debajo de los estándares de la GP2.

"Es comparable a tener la misma fuerza aerodinámica que en Monza, pero en todas las curvas. Los neumáticos pierden agarre constantemente, lo que no se siente nada agradable. En algunas curvas mejora, aunque el viento aporta matices distintos, a veces de frente y en otras de cola", señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

